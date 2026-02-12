Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Играют с чемпионом Латвии. ЛНЗ проводит товарищеский матч с ФК Рига
Товарищеские матчи
ЛНЗ
12.02.2026 10:00 - : -
Рига
Украина. Премьер лига
Играют с чемпионом Латвии. ЛНЗ проводит товарищеский матч с ФК Рига

Поединок ЛНЗ – ФК «Рига» начнется в 10:00 по Киеву

ФК ЛНЗ

ЛНЗ завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда Виталия Пономарева проведет товарищеский матч с чемпионом Латвии ФК «Рига».

Чемпионат Латвии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне ФК «Рига» стал чемпионом, опередив РФШ всего на одно очко

Спарринг с ФК «Рига» завершит турецкий этап учебно-тренировочных сборов ЛНЗ. Команда отправится домой, где и продолжит подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи. Турция. 12 февраля, 10:00

ЛНЗ (Украина) – «Рига» (Латвия)

Трансляция не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
