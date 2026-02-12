Играют с чемпионом Латвии. ЛНЗ проводит товарищеский матч с ФК Рига
Поединок ЛНЗ – ФК «Рига» начнется в 10:00 по Киеву
ЛНЗ завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда Виталия Пономарева проведет товарищеский матч с чемпионом Латвии ФК «Рига».
Чемпионат Латвии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне ФК «Рига» стал чемпионом, опередив РФШ всего на одно очко
Спарринг с ФК «Рига» завершит турецкий этап учебно-тренировочных сборов ЛНЗ. Команда отправится домой, где и продолжит подготовку ко второй части сезона.
Товарищеские матчи. Турция. 12 февраля, 10:00
ЛНЗ (Украина) – «Рига» (Латвия)
Трансляция не запланирована
