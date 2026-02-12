«Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону

Известный наставник Александр Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался о готовности «Шахтера» к весенней части сезона

– На мой взгляд, пока «горняки» находятся в худших кондициях, чем их главный конкурент в борьбе за первое место ЛНЗ, – сказал Бабич. – Им пока не хватает игрового тонуса. «Шахтеру» все сложнее и сложнее вскрывать такую насыщенную, но прежде всего, грамотную оборону соперника. И это может стать проблемой не только в матче с командой Виталия Пономарева, но и с другими оппонентами.

Причем, не стоит забывать, что у донетчан много легионеров, и еще неизвестно, в каких погодных условиях придется проводить первые весенние поединки УПЛ. Если подопечные Арды Турана и дальше будут продолжать играть в такой академический футбол, это для команды это может обернуться большими проблемами.