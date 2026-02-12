Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 10:19 | Обновлено 12 февраля 2026, 10:20
«Могут быть большие проблемы». Бабич – о готовности Шахтера к сезону

Тренер и футбольный эксперт считает, что «горняки» пока пребывают не в лучших кондициях

Шахтер

Известный наставник Александр Бабич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался о готовности «Шахтера» к весенней части сезона

– На мой взгляд, пока «горняки» находятся в худших кондициях, чем их главный конкурент в борьбе за первое место ЛНЗ, – сказал Бабич. – Им пока не хватает игрового тонуса. «Шахтеру» все сложнее и сложнее вскрывать такую насыщенную, но прежде всего, грамотную оборону соперника. И это может стать проблемой не только в матче с командой Виталия Пономарева, но и с другими оппонентами.

Причем, не стоит забывать, что у донетчан много легионеров, и еще неизвестно, в каких погодных условиях придется проводить первые весенние поединки УПЛ. Если подопечные Арды Турана и дальше будут продолжать играть в такой академический футбол, это для команды это может обернуться большими проблемами.

Александр Бабич Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua

Dynamo1927
Приятно это слышать
