Товарищеский матч команды УПЛ на сборах в Турции отменен. Что случилось?

Контрольный поединок Кудровки на сборах в Турции 12 февраля против команды Токтогул из Кыргызстана отменен.

Товарищеская игра команды УПЛ не состоится из-за сложных погодных условий.

Вместо спарринга игроки Кудровки будет работать над физическими кондициями в тренажерном зале.

По предварительной договоренности, 13 февраля у Кудровки должно быть два матча – в 10:00 против Токтогула (Кыргызстан) и в 14:30 – против клуба Опава (Чехия).