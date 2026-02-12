Украина. Премьер лига12 февраля 2026, 11:38 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:57
Товарищеский матч команды УПЛ на сборах в Турции отменен. Что случилось?
Кудровка не сыграет с командой Токтогул из-за сложных погодных условий
Контрольный поединок Кудровки на сборах в Турции 12 февраля против команды Токтогул из Кыргызстана отменен.
Товарищеская игра команды УПЛ не состоится из-за сложных погодных условий.
Вместо спарринга игроки Кудровки будет работать над физическими кондициями в тренажерном зале.
По предварительной договоренности, 13 февраля у Кудровки должно быть два матча – в 10:00 против Токтогула (Кыргызстан) и в 14:30 – против клуба Опава (Чехия).
