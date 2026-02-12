Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Товарищеский матч команды УПЛ на сборах в Турции отменен. Что случилось?
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 11:38 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:57
415
0

Кудровка не сыграет с командой Токтогул из-за сложных погодных условий

ФК Кудровка

Контрольный поединок Кудровки на сборах в Турции 12 февраля против команды Токтогул из Кыргызстана отменен.

Товарищеская игра команды УПЛ не состоится из-за сложных погодных условий.

Вместо спарринга игроки Кудровки будет работать над физическими кондициями в тренажерном зале.

По предварительной договоренности, 13 февраля у Кудровки должно быть два матча – в 10:00 против Токтогула (Кыргызстан) и в 14:30 – против клуба Опава (Чехия).

По теме:
Результативный матч. Оболонь провела спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Завершили сборы поражением. ЛНЗ проиграл чемпиону Латвии
Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кудровка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи отмена матчей погода (дождь, снег и другое) учебно-тренировочные сборы перенос матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
