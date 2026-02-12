Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
12 февраля 2026, 11:44 | Обновлено 12 февраля 2026, 12:31
0

Бавария и английский форвард планируют продлить сотрудничестве. Форвард счастлив в Мюнхене

Кейн выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил репортер Sky Sports News Керри Хау.

Английский футболист не собирается покидать Бундеслигу, так как доволен своим положением в мюнхенском клубе. Нынешнее соглашение игрока истекает в июне 2027 года.

«Бавария» и Кейн ведут переговоры о новом контракте. Оба ценят друг друга. Гарри счастлив со своей семьей в Мюнхене, ему нравится здесь жить, поэтому все уверены, что стороны продлят сотрудничество.

Решение будет принято в течение следующих нескольких месяцев. В «Баварии» спокойно воспринимают ситуацию, так как знают, насколько он счастлив в Мюнхене», – рассказал журналист.

Кейн перебрался в чемпионат Германии летом 2023 года из английского «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матчей на клубном уровне, в которых забил 39 голов и отдал пять результативных передачи.

Трансферная стоимость Гарри составляет 65 миллионов евро. В активе Гарри – 111 игр в футболке сборной Англии и 78 результативных ударов.

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гарри Кейн продление контракта
Николай Тытюк Источник: Sky Sports
Комментарии
