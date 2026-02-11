Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Германии
Бавария
11.02.2026 21:45 - : -
РБ Лейпциг
Кубок Германии
Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотриите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Германии 11 февраля в 21:45

Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

11 февраля мюнхенская Бавария примет РБ Лейпциг в матче 1/4 финала Кубка Германии 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Альянц Арена в Мюнхене и начнется в 21:45 по Кивеу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария и РБ Лейпциг определят последнего полуфиналиста турнира. Ранее в 1/2 финала пробились Фрайбург, Штутгарт и Байер.

Бавария в Кубке уже успела переиграть Вехен (3:2), Кельн (4:1) и Унион Берлин (3:2). На счету РБ Лейпциг победы над ФК Зандхаузен (4:2), Энерги (4:1) и Магдебургом (3:1).

Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бавария – РБ Лейпциг
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Герта – Фрайбург – 1:1 (пен 4:5). Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор
Спортивный директор Баварии высказался о будущем Кейна
Бавария РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг смотреть онлайн Кубок Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
