11 февраля мюнхенская Бавария примет РБ Лейпциг в матче 1/4 финала Кубка Германии 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Альянц Арена в Мюнхене и начнется в 21:45 по Кивеу.

Бавария и РБ Лейпциг определят последнего полуфиналиста турнира. Ранее в 1/2 финала пробились Фрайбург, Штутгарт и Байер.

Бавария в Кубке уже успела переиграть Вехен (3:2), Кельн (4:1) и Унион Берлин (3:2). На счету РБ Лейпциг победы над ФК Зандхаузен (4:2), Энерги (4:1) и Магдебургом (3:1).

Бавария – РБ Лейпциг. Кубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

