Атлетик Бильбао

11 февраля на Сан-Мамес пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором Атлетик встретится с Реалом Сосьедад.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда сильно провела последние годы, после возвращения на тренерский пост Вальверде. В итоге летом не перешел в Барселону ее лидер, Нико Уильямс, и, казалось, сейчас будет еще один хороший год. По крайней мере, стартовали баски с побед в августе - но потом начались практически сплошные проблемы.

Не ладится почти везде: в Лиге чемпионов не вышли в плей-офф, в Суперкубке проиграли крупно первому же сопернику, Барселоне, в Примере, проигрывая половину матчей, скатились в середину таблицы. Но тем важнее кубок - единственный путь для спасения сезона. Кстати, после того, как неделю назад в ее рамках выбили Валенсию, была наконец-то победа и в Ла Лиге - там со счетом 4:2 справились с Леванте - да, новичком-аутсайдером, но сейчас ценен любой успех.

Реал Сосьедад

Клуб летом прощался с Альгуасилем - тот выиграл кубок, выводил подопечных в плей-офф Лиги чемпионов, но не справился с затяжным спадом, что длился не один сезон, и привел к одиннадцатой позиции по итогам 2024/2025. Вот только в Сан-Себастьяне тогда нашли человека не особенно опытного, но своего (таким был в свое время и сам Иманоль), сделав главным тренером Серхио Франсиско... Чтобы снять его уже в декабре на фоне провальных результатов.

Для сравнения, Пеллегрино, что ранее работал в Бундеслиге, сразу после переезда стал тренером месяца в Примере. Где, в том числе, наносил поражение Барселоне, а в прошлом туре уверенно, 3:1, справился и с Эльче. Кроме того, в кубке после натужного, только по пенальти, прохождения Осасуны выбили в начале февраля Алавес - с ним на выезде закончили 3:2.

Статистика личных встреч

В 2024-м году Атлетик выиграл дважды кряду. Но потом была пара ничьих при победе Реала Сосьедад.

Прогноз

Букмекерские конторы все равно заметно больше верят в успех подопечных Вальверде, что играют дома. Но тут стоит присмотреться к предложению в виде оба забьют (коэффициент - 1,90 по линии БК betking).