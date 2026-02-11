Возможна соперница Элины. Экс-первая ракетка снялась с игры 1/8 финала Дохи

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 февраля 2026, 18:09 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:24
Каролина Плишкова не сумела доиграть первый сет против Каролины Муховой

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова, которая вернулась в Тур в 2026 году после травмы на US Open 2024 и двух операций на щиколотке, не сумела доиграть матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде 33-летняя чешка вышла против своей соотечественницы Каролины Муховой (WTA 19). После семи геймов в первом сете Плишкова отказалась от продолжения поединка.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Каролина Мухова [14] – 2:5, RET., Плишкова

Плишкова приняла решение сняться с матча из-за травмы колена. Каролина в этом сезоне провела седьмой матч – четыре победы и три поражения. В прошлом круге в Дохе опытная чешка выбила Аманду Анисимову.

Мухова вышла в 26-й четвертьфинал на уровне Тура и в седьмой на тысячниках. В Дохе Каролина также уже успела переиграть Жаклин Кристиан и Терезу Валентову.

В четвертьфинале Каролина может встретиться с Элиной Свитолиной, если украинка в своем поединке третьего раунда одолеет Анну Калинскую.

Фото с матча

Каролина Плишкова Каролина Мухова WTA Доха травма травма колена
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
