Свентек с камбеком разгромила Касаткину на пути в четвертьфинал Дохи

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в четвертьфинал хардового турнира WTА 1000 в Дохе, Катар.

В третьем раунде полька в трех сетах с камбеком переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (WTA 61) за 2 часа и 17 минут.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Дарья Касаткина (Австралия) – 5:7, 6:1, 6:1

Свентек провела восьмое очное проивостояние против Касаткиной и одержала седьмую победу.

Ига пятый год подряд сыграет в четвертьфинале соревнований в Дохе. В 2022, 2023 и 2024 года она брала трофей тысячника, а в прошлом сезоне добралась до полуфинала.

Свентек повторила рекорд своей соотечественницы Агнешки Радваньской, которая была единственной теннисисткой с пятью четвертьфиналами Дохи подряд (2012–2016).

Помимо Касаткиной, Ига в Катаре также уже обыграла Джанис Тджен. Ее следующей соперницей будет Мария Саккари (Греция, WTA 52).

Ига выходила в четвертьфинал в 61,9% турниров серии WTA 1000, в которых участвовала (26 из 42), превзойдя Серену Уильямс (61,2%, 30 из 49) – это лучший показатель с момента введения формата в 2009 году.

Всего же для Свентек это будет 56-й четвертьфинале на уровне Тура.