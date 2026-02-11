Свентек с камбеком разгромила Касаткину на пути в четвертьфинал Дохи
Ига в трех сетах одолела Дарью в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в Катаре
Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в четвертьфинал хардового турнира WTА 1000 в Дохе, Катар.
В третьем раунде полька в трех сетах с камбеком переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину (WTA 61) за 2 часа и 17 минут.
WTA 1000 Доха. Хард, 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Дарья Касаткина (Австралия) – 5:7, 6:1, 6:1
Свентек провела восьмое очное проивостояние против Касаткиной и одержала седьмую победу.
Ига пятый год подряд сыграет в четвертьфинале соревнований в Дохе. В 2022, 2023 и 2024 года она брала трофей тысячника, а в прошлом сезоне добралась до полуфинала.
Свентек повторила рекорд своей соотечественницы Агнешки Радваньской, которая была единственной теннисисткой с пятью четвертьфиналами Дохи подряд (2012–2016).
Помимо Касаткиной, Ига в Катаре также уже обыграла Джанис Тджен. Ее следующей соперницей будет Мария Саккари (Греция, WTA 52).
Ига выходила в четвертьфинал в 61,9% турниров серии WTA 1000, в которых участвовала (26 из 42), превзойдя Серену Уильямс (61,2%, 30 из 49) – это лучший показатель с момента введения формата в 2009 году.
Всего же для Свентек это будет 56-й четвертьфинале на уровне Тура.
