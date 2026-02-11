Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:16
ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер

Вратарь рассказал о конкуренции на позиции и доверии тренерского штаба

11 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:16
ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Голкипер «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от своих выступлений за донецкий клуб.

Вратарь рассказал о конкуренции на позиции, доверии тренерского штаба, работе на сборах и личных целях в составе горняков.

Фесюн также оценил уровень команды и атмосферу внутри коллектива.

ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер

Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор Кирилл Фесюн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
