Голкипер «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от своих выступлений за донецкий клуб.

Вратарь рассказал о конкуренции на позиции, доверии тренерского штаба, работе на сборах и личных целях в составе горняков.

Фесюн также оценил уровень команды и атмосферу внутри коллектива.

ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер