ВИДЕО. Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер

Голкипер Кирилл Фесюн рассказал о выступлении за Шахтер
Вратарь рассказал о конкуренции на позиции и доверии тренерского штаба
Голкипер «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился впечатлениями от своих выступлений за донецкий клуб.
Вратарь рассказал о конкуренции на позиции, доверии тренерского штаба, работе на сборах и личных целях в составе горняков.
Фесюн также оценил уровень команды и атмосферу внутри коллектива.
