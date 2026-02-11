Инсайдер назвал фаворита на должность тренера Ман Сити

Инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о том, кто может занять пост наставника «Манчестер Сити» ближайшим летом, если Пеп Гвардиола решит покинуть команду. Ранее поступала информация, что испанский специалист размышляет о завершении своей деятельности в стане «горожан» по итогам текущего сезона.

«Обсуждая позицию главного тренера «Манчестер Сити», я вновь упоминаю Энцо Мареску. На данный момент он не связан обязательствами. Разумеется, речь идет о периоде после завершения сезона. Если смотреть на перспективу, Мареска – это фигура, за которой в клубе наблюдают уже долгое время.

Пеп Гвардиола высоко ценит таланты Марески как перспективного наставника. Энцо имеет опыт работы в структуре «Сити», отлично знаком с внутренними процессами и обладает практикой в Премьер-лиге. Он выигрывал трофеи и с «Манчестер Сити», и с «Челси». Таким образом, руководство «горожан» детально информировано о его текущем статусе», – сообщил Романо в видео на своем YouTube-канале.