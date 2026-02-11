Украинский судья принял участие в учебном курсе УЕФА для элитных арбитров

Со 2 по 5 февраля в Лимасоле (Кипр) состоялся учебный курс для арбитров элитной категории УЕФА, который собрал ведущих рефери континента. Украину на престижном мероприятии представлял арбитр ФИФА Николай Балакин.

Программа сбора была интенсивной и комплексной. Участники прошли обязательные процедуры контроля физического состояния и зрения, а также приняли участие в серии теоретических и практических занятий. Лекции проводили ведущие инструкторы УЕФА, которые сосредоточились на ключевых аспектах современного арбитража – принятии решений в штрафной площадке, трактовке единоборств и игры рукой, офсайдах, тактических фолах, управлении игрой и взаимодействии между арбитром и капитанами команд. Каждый тематический блок сопровождался видеотестами и детальным анализом игровых ситуаций.

Важной составляющей курса стала физическая подготовка. Рефери выполняли сложный тест ПНП (просмотр на поле), который включал серию забегов на 140 метров со сменой направлений движения и финальным этапом ПНП, всего 20 повторений.

Отдельным эмоциональным акцентом мероприятия стал доклад Николая Балакина на тему «Моя жизнь, карьера, храбрость и стойкость в условиях войны». Выступление украинского арбитра произвело глубокое впечатление на участников курса и наглядно продемонстрировало, в каких сложных условиях работают украинские официальные лица матча.

