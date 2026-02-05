Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый этап в карьере? Андрей Ярмоленко начал обучение в академии УЕФА
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 10:49 | Обновлено 05 февраля 2026, 10:53
Новый этап в карьере? Андрей Ярмоленко начал обучение в академии УЕФА

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины изучает футбольный менеджмент

Новый этап в карьере? Андрей Ярмоленко начал обучение в академии УЕФА
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко сообщил в социальных сетях о том, что проходит обучение в УЕФА по теме футбольного менеджмента.

Соответствующее фото легенда «бело-синих» опубликовал на своем аккаунте и подписал его словами: «Начнем новое путешествие».

Контракт Ярмоленко с киевским клубом истекает в июне 2026 года, после чего вингер намерен завершить карьеру, однако ожидается, что он останется в структуре «Динамо».

Ранее президент клуба Игорь Суркис сообщал, что у него существует договоренность с футболистом о сотрудничестве после того, как Андрей повесит бутсы на гвоздь.

Одним из вероятных вариантов считается работа на должности спортивного директора.

По информации УЕФА, кроме Ярмоленко обучение в академии начали и другие не менее известные личности – немецкий полузащитник Юлиан Вайгль, экс-игрок донецкого «Шахтера» Виллиан, бывший футболист сборной Украины Сергей Сидорчук.

В нынешнем сезоне украинский вингер провел 20 матчей в составе «Динамо», в которых забил четыре гола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это те вещи, о которых не принято говорить публично»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возглавил аматорский клуб
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко УЕФА
Николай Тытюк Источник: Instagram
