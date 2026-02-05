Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Литовский клуб подписал украинцев, которые играли в Испании и Италии
Украина. Премьер лига
05 февраля 2026, 12:07 |
301
1

«Таурус» объявил о переходе полузащитника Артема Онищенко и форварда Егора Рогача

ФК Таурус. Егор Рогач

Литовский «Таурус» официально объявил о подписании центрального полузащитника Артема Онищенко и форварда Егора Рогача. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Онищенко является воспитанником полтавской «Ворсклы», однако покинул Украину в сентябре 2021 года. До января 2024-го находился в Италии, где прошел академию «Перуджи», а также играл на профессиональном уровне за команды из серии D.

Последним клубом 22-летнего полузащитника была «Полтава», в составе которой он провел десять матчей и забил три гола. К «Таурусу» присоединился на правах свободного агента.

Рогач является воспитанником «Днепра» – в апреле 2022 года перебрался в датский «Виборг» U-19. С августа 2024-го защищал цвета испанского клуба «Побла Мафумет».

«Таурус» занял третье место в сезоне-2025, выступая во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы. От второй позиции команду Дариуса Гвильдиса отделило пять баллов.

Lesovij7
2 дивизион Литвы, как это важно
