Литовский «Таурус» официально объявил о подписании центрального полузащитника Артема Онищенко и форварда Егора Рогача. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Онищенко является воспитанником полтавской «Ворсклы», однако покинул Украину в сентябре 2021 года. До января 2024-го находился в Италии, где прошел академию «Перуджи», а также играл на профессиональном уровне за команды из серии D.

Последним клубом 22-летнего полузащитника была «Полтава», в составе которой он провел десять матчей и забил три гола. К «Таурусу» присоединился на правах свободного агента.

Рогач является воспитанником «Днепра» – в апреле 2022 года перебрался в датский «Виборг» U-19. С августа 2024-го защищал цвета испанского клуба «Побла Мафумет».

«Таурус» занял третье место в сезоне-2025, выступая во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы. От второй позиции команду Дариуса Гвильдиса отделило пять баллов.

ФОТО. Литовский клуб подписал украинцев, которые играли в Испании и Италии