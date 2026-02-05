ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощался с легионером. Игрок нашел новый клуб

Львовские Карпаты официально объявили о прекращении сотрудничества с испанским полузащитником Пабло Альваресом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Карпаты» благодарит Пабло Альвареса за игру в зелено-белой футболке и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, испанец продолжит свою карьеру в казахстанском «Актобе». Детали перехода остаются неизвестными.

Пабло перешел в «Карпаты» в июле 2024-го. За этот период испанец провел 39 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.