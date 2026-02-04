Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле
Англия
04 февраля 2026, 17:46 |
333
1

Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле

Хочет, чтобы футбол его команды был красивым

04 февраля 2026, 17:46 |
333
1 Comments
Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Наставник Ливерпуля Арне Слот уверен, что одной из его главнейших задач является красивый футбол, который должна демонстрировать его команда.

«Ты в качестве тренера можешь выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги или Лигу чемпионов, но самое большое и важное, чего ты можешь достичь, это стиль игры».

«Это футбол, за которым всем приятно смотреть. Это очень важно. Согласен, что фаны Ливерпуля готовы со мной спорить, но для меня красивый и яркий футбол очень важны».

«Хочу, чтобы болельщики получали удовольствие», – сказал Слот.

Ливерпуль в прошлом сезоне выиграл титул АПЛ, однако в текущем чемпионате идет 6-м с отставанием от лидера Арсенала в 14 очков.

По теме:
Ман Сити может назначить своего бывшего игрока тренером вместо Гвардиолы
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Ман Сити – лидер АПЛ... Если бы матчи заканчивались после первых таймов
Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Футбол | 04 февраля 2026, 17:35 1
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану

Роналду может покинуть Саудовскую Аравию

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 11
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
цей крєндєль явно не ввійде в історію за красиву гру.
Ответить
0
Популярные новости
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
03.02.2026, 23:01
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем