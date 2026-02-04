Не трофеи. Слот назвал свою главную задачу в Ливерпуле
Хочет, чтобы футбол его команды был красивым
Наставник Ливерпуля Арне Слот уверен, что одной из его главнейших задач является красивый футбол, который должна демонстрировать его команда.
«Ты в качестве тренера можешь выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги или Лигу чемпионов, но самое большое и важное, чего ты можешь достичь, это стиль игры».
«Это футбол, за которым всем приятно смотреть. Это очень важно. Согласен, что фаны Ливерпуля готовы со мной спорить, но для меня красивый и яркий футбол очень важны».
«Хочу, чтобы болельщики получали удовольствие», – сказал Слот.
Ливерпуль в прошлом сезоне выиграл титул АПЛ, однако в текущем чемпионате идет 6-м с отставанием от лидера Арсенала в 14 очков.
