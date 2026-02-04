Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе аутсайдера Премьер-лиги
Даниил Сухоручко и «Полтава» договорились о сотрудничестве до завершения нынешнего сезона
Воспитанник киевского «Динамо» Даниил Сухоручко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщило ТаТоТаке.
По информации источника, 25-летний футболист договорился о сотрудничестве с СК «Полтава», которая занимает последнее место в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Стороны договорились о контракте на полгода с возможностью продления сделки по обоюдному согласию. К полтавской команде форвард присоединится на правах свободного агента.
Сухоручко в течении свой карьеры защищал цвета «Динамо» и одесского «Черноморца», а с июля 2023 года присоединился к киевскому «Левому Берегу». В составе «аистов» провел 81 матч, в которых забил 12 голов и отдал четыре ассиста.
В декабре прошлого года киевский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским форвардом, трансферная стоимость которого составляет 350 тысяч евро.
