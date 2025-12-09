Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо расторг контракт с киевским клубом
Украина. Премьер лига
09 декабря 2025, 22:20 | Обновлено 09 декабря 2025, 23:06
Даниил Сухоручко покинул «Левый Берег»

ФК Левый Берег. Даниил Сухоручко

«Левый Берег» и нападающий Даниил Сухоручко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сухоручко стал частью киевской команды в 2023 году и вместе с «аистами» прошел путь от Первой лиги до элиты украинского футбола.

Даниил присоединился к историческим достижениям клуба – в частности, забил один из голов в победном финале Турнира четырех, а в целом провел за «Левый Берег» 81 матч и 12 раз отличился результативными ударами.

«Левый Берег» искренне благодарит Даниила за работу, профессионализм и совместные достижения. Желаем успехов и новых побед в будущей карьере», – говорится в обращении клуба.

Сухоручко является воспитанником футбольной школы «Динамо».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
