ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо расторг контракт с киевским клубом

«Левый Берег» и нападающий Даниил Сухоручко приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Сухоручко стал частью киевской команды в 2023 году и вместе с «аистами» прошел путь от Первой лиги до элиты украинского футбола.

Даниил присоединился к историческим достижениям клуба – в частности, забил один из голов в победном финале Турнира четырех, а в целом провел за «Левый Берег» 81 матч и 12 раз отличился результативными ударами.

«Левый Берег» искренне благодарит Даниила за работу, профессионализм и совместные достижения. Желаем успехов и новых побед в будущей карьере», – говорится в обращении клуба.

Сухоручко является воспитанником футбольной школы «Динамо».