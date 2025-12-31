Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса

Текущий сезон УПЛ возобновится в конце февраля поединками 17-го тура. А пока что команды ушли на зимние каникулы. В последнее время зимнее межсезонье у нас – пора достаточно аморфная и холодная. Такое время наилучше подходит для подведения итогов.

Sport.ua, уже традиционно, определяет лучших игроков сезона – и лучшего из лучших, и лучших в каждом игровом амплуа. Определяются лауреаты сезона на основании средних оценок. За каждый матч футболисты, сыгравшие хотя бы тайм, не говоря уже о полном поединке, получают от наших корреспондентов оценки. И вот на основании этих баллов и определяется игрок/игроки с наиболее высокий рейтингом.

Окромя определения лучших из лучших на финише, наш сайт определяет лауреатов и на промежуточном финише. Потому что так интереснее. Интереснее, прежде всего, для определения полноты картины после первой части сезона, и чтобы потом посмотреть в сравнении: сумели лауреаты зимнего финиша сохранить свои позиции на финише весеннем, или не сумели.

«Шахтер», и особенно «Динамо», а также «Полесье», не говоря уже о вице-чемпионе минувшего сезона «Александрии» – в первой части текущего первенства не впечатляли. Впечатляли другие. Поэтому итоги осенней части сезона 2025/2026 можно смело назвать неожиданными. А местами и вовсе сенсационными.

В частности, это касается определения лучшего футболиста. Эту вакансию занял атакующий полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса.

В принципе, вряд ли данная констатация может вызвать отторжение или недоумение вот прямо сейчас, после 16-ти сыгранных туров, ведь после «перезагрузки» криворожской команды Мендоса стал одним из лидеров «Кривбасса», а кроме того, обладает негласным титулом самого результативного футболиста лиги (по системе гол+пас). Но кто-то вообще мог представить накануне старта нынешнего сезона, что подобное может произойти? Да не в жизнь!

Тогда, на старте нынешнего сезона казалось, что после ухода Юрия Вернидуба с поста главного тренера и особенно после смены вектора – с украинского на латиноамериканский – если криворожской команде и уготовано особое место, так это, разве что, среди аутсайдеров.

Однако изгнанный из «Шахтера» и «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен сумел в весьма короткие сроки сбалансировать состав команды, сделать из большинства своих новых подопечных-ноунеймов вполне боеспособные по меркам УПЛ единицы.

И, конечно же, главным бриллиантом в этой «коллекции ноунеймов» ван Леувена стал венесуэльский левофланговый полузащитник Глейкер Мендоса.

В Кривой Рог этот 24-летний атакующий футболист попал из клуба «Ангостура». Сложно представить, как именно скауты «Кривбасса» нашли Мендосу в дебрях венесуэльского футбола, но их интуиция и квалификация, то бишь селекционеров, заслуживает в этой связи самых лестных оценок.

Глейкер безболезненно и очень оперативно вписался в вертикальный футбол ван Леувена. Окромя отличных скоростных данных, хорошего дриблинга и отменного голевого чутья, Мендоса очень хорош и в подыгрыше, и даже в прессинговой работе. Не будет преувеличением назвать этого игрока «половиной» нынешней криворожской команды.

Вот бы еще характер ему не такой взрывной – вообще бы цены не было, а так Мендоса был вынужден в «воспитательных целях» пропустить финиш осеннего полусезона. Но даже и без этого нюанса он стал лучшим футболистом первой части чемпионата по версии нашего сайта.

А что касается цены, то она у Мендосы, безусловно, есть. С первого января Глейкер Мендоса станет уже полноправным игроком «Кривбасса»: клуб выкупил его контракт. Ну, а дальше может быть всякое. Не исключено, что в итоге Глейкер может оказаться в другом клубе. Интерес к нему проявляют и «Шахтер» с «Динамо», и бразильский «Ботафого». Но то – дело будущего. А мы констатируем настоящее, и в этом настоящем Глейкер Мендоса – ощутимо лучший футболист первой части нынешнего сезона.

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

На втором месте – тоже футболист «Кривбасса». Но не новичок, а в определенной степени старожил. Егор Твердохлеб делал погоду в криворожской команде и в минувшем сезоне. Отлично вписался этот опорный полузащитник и в нынешний вариант «Кривбасса». На промежуточный финиш Твердохлеб пошел в качестве одного из шести лучших бомбардиров лиги (семь мячей). И это однозначно серьезное достижение, если учесть, что с приходом ван Леувена игровые функции Егора существенно изменились: он теперь вынужден больше внимания уделять обороне. Но при этом благодаря отличному «чтению» игры Твердохлеб снова в топе. И, как и на Мендосу, на него тоже есть серьезный спрос на рынке.

На третьем месте в нашем рейтинге – вообще абсолютная сенсация: полузащитник дебютанта УПЛ – «Эпицентра», занимающего на данный момент лишь 14-е место в турнирной таблице – Хоакин Карлос Сифуэнтес, он же Хоакинете.

Респект селекционерам «Эпицентра», которые нашли такого сильного футболиста на задворках испанского футбола. Хоакин, как и Мендоса в «Кривбассе», это половина команды. Относительно испанца этот тезис еще более показателен, ведь он играет исключительную роль в команде Сергея Нагорняка – и в середине поля, и в атаке. На счету этого 28-летнего универсала – 4+5 за первую часть сезона, а еще роль организатора атак и мастера индивидуальной игры.

И лишь на четвертом месте нашего рейтинга расположился представитель топ-клуба – Педринью из «Шахтера». Это главный универсал нынешнего донецкого коллектива. Бразилец может сыграть практически на любой «должности» в полузащите, да и на острие атаки при необходимости. На фоне нестабильного «Шахтера» Педринью – сама стабильность.

Педринью – единственный представитель «горняков» в нашей топ-десятке лучших футболистов первой части сезона. А вот из провалившегося «Динамо» таковых игроков два – Назар Волошин и Александр Караваев. Волошин – наверняка единственный игрок динамовской полузащиты, который заслужил лестных слов за осенний полусезон. И, кстати, заслужил и на вызов в национальную сборную.

А Караваев… Показатели Караваева – те же 4+5, как и у Сифуэнтеса. Если бы «под» Караваевым действовали более квалифицированные и умелые центрбеки, то ошибки динамовского ветерана в защите не так бы бросались в глаза. Но вот что касается его игры на атаку, то это, безусловно, отличная работа.

В нашей десятке «расположился» еще один футболист «Кривбасса», и тоже универсал Максим Задерака. Так что по числу представителей в нашей топ-десятке криворожский клуб ушел зимовать лидером.

В десятке и двое игроков «Полесья», которые, правда, начинали сезон в других клубах – экс-игрок «Колоса» Владислав Велетень и арендованный у «Динамо» Максим Брагару. Оба эти игрока имеют отличные возможности для дальнейшего прогресса.

ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Текущий лидер – ЛНЗ – представлен двумя исполнителями, двумя крутыми игроками атаки – Мухарремом Яшари и Проспером Оба. Наверняка они были бы выше в нашем рейтинге, если бы более стабильно провели первую часть сезона. Но у них, впрочем, как и в остальных участников топ-десятки, есть хорошие шансы улучшить свою турнирную позицию. Правда, Проспер будет ее улучшать уже в «Шахтере».

***

Если говорить о наших победителях в отдельных номинациях, то в этой связи сюрпризов тоже хватает. Ну, судите сами.

Лучшим голкипером первой части сезона стал страж ворот «Вереса» Валентин Горох. Не топовый Ризнык, не надежные Волынец, Паламарчук или Пахолюк, а вратарь 11-й на данный момент команды лиги. Почему так? Прежде всего, его выбрали за сразу несколько не столько ярких сейвов, а вообще за сразу несколько спасенных матчей. Это тот случай, когда голкипер должен быть не только эффективным, но и эффектным.

С защитниками, точнее, с лучшим в «профессии», все более-менее понятно. Уж коль Караваев – единственный в топ-десятке оборонец, стало быть, он лучший в своем амплуа. В пятерке лучших обращает на себя внимание, в первую очередь, центрбек «Кривбасса» Виливальд. При правильной постановке «вопроса» этот парень может вырасти в футболиста главной команды страны.

Лучший полузащитник – тоже все очевидно. Мендоса стал лучшим вообще, посему и лавры лучшего полузащитника тоже его. Собственно, эта номинация практически один в один дублирует главную номинацию.

А вот окончательный список лучших форвардов первой части сезона – почти что «табула раса». Так уж получилось на сей раз, что ни один представитель сего амплуа не попал в число лучших из лучших. Ну, по вполне объективным причинам: и забивали немного, и блистали лишь эпизодично. А лучшим по нашим оценкам стал форвард «Зари» Будковский. И с этим вряд ли поспоришь, так как 33-летний капитан луганчан проводит свой лучший сезон в УПЛ.

В номинации игроков с украинским паспортом первенствовал Егор Твердохлеб. Ну, тут все очевидно. Как и с победой в номинации «лучший иностранец» Мендосы.

В «конкурсе» абсолютных новичков первенствовал «мотор» и «мозг» «Эпицентра» Хоакинете, опередивший и Проспера, и Араухо.

ФК Эпицентр. Хоакинете

Среди нестареющих и душой, и телом – Караваев впереди колонны. Очень приличная у динамовца компания.

Ну, а среди тех, кому всегда у нас дорога, то тут достаточно неожиданно первенствовал молодой кипер «Карпат» Назар Домчак. Молодые дарования «Шахтера» и «Динамо» – этажом ниже.

Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 11 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,81 15 2. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6,57 15 3. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,56 16 4. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,54 14 5. Владислав ВЕЛЕТЕНЬ Колос/Полесье 6,50 14 Назар ВОЛОШИН Динамо 6,50 14 Мухаррем ЯШАРИ ЛНЗ 6,50 14 8. Максим ЗАДЕРАКА Кривбасс 6,47 16 9. Максим БРАГАРУ Динамо/Полесье 6,43 14 10. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,40 15 Проспер ОБА ЛНЗ 6,40 15

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Валентин ГОРОХ Верес 6,36 15 2. Алексей ПАЛАМАРЧУК ЛНЗ 6,32 11 3. Иван ПАХОЛЮК Колос 6,31 16 4. Олег БИЛЫК Эпицентр 6,25 16 5. Александр САПУТИН Заря 6,25 14

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,40 15 2. Владимир ВИЛИВАЛЬД Кривбасс 6,33 15 3. Эдуард САРАПИЙ Полесье 6,31 16 4. ПЕДРУ ЭНРИКЕ Шахтер 6,31 13 3. Денис МИРОШНИЧЕНКО Карпаты 6,29 14

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,81 15 2. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6,57 15 3. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,56 16 4. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,54 14 5. Владислав ВЕЛЕТЕНЬ Колос/Полесье 6,50 14 Назар ВОЛОШИН Динамо 6,50 14 Мухаррем ЯШАРИ ЛНЗ 6,50 14

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 6,36 15 2. КАУАН ЭЛИАС Шахтер 6,32 14 3. Питер ИТОДО Металлист 1925 6,18 12 4. Эдуардо ГЕРРЕРО Динамо 6,18 14 5. Юрий КЛИМЧУК Колос 6,16 16

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс 6,57 15 2. Владислав ВЕЛЕТЕНЬ Колос/Полесье 6,50 14 Назар ВОЛОШИН Динамо 6,50 14 4. Максим ЗАДЕРАКА Кривбасс 6,47 16 5. Максим БРАГАРУ Динамо/Полесье 6,43 14

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. Глейкер МЕНДОСА Кривбасс 6,81 15 2. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,56 16 3. ПЕДРИНЬЮ Шахтер 6,54 14 4. Мухаррем ЯШАРИ ЛНЗ 6,50 14 5. Проспер ОБА ЛНЗ 6,40 15

Новички

Ср.оц. Игры 1. ХОАКИНЕТЕ Эпицентр 6,56 16 2. Проспер ОБА ЛНЗ 6,40 15 3. Неманя АНДЖУШИЧ Заря 6,31 13 4. Николай МИРОНЮК Эпицентр 6,23 15 5. Андрусв АРАУХО Кривбасс 6,23 13

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,40 15 2. Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 6,36 15 3. Алексей ПАЛАМАРЧУК ЛНЗ 6,32 11 4. Андрей ЦУРИКОВ Колос 6,25 16 5. Артем ШАБАНОВ Металлист 1925 6,20 16

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)