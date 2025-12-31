Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Sport.ua традиционно итожит промежуточный финиш чемпионата
Текущий сезон УПЛ возобновится в конце февраля поединками 17-го тура. А пока что команды ушли на зимние каникулы. В последнее время зимнее межсезонье у нас – пора достаточно аморфная и холодная. Такое время наилучше подходит для подведения итогов.
Sport.ua, уже традиционно, определяет лучших игроков сезона – и лучшего из лучших, и лучших в каждом игровом амплуа. Определяются лауреаты сезона на основании средних оценок. За каждый матч футболисты, сыгравшие хотя бы тайм, не говоря уже о полном поединке, получают от наших корреспондентов оценки. И вот на основании этих баллов и определяется игрок/игроки с наиболее высокий рейтингом.
Окромя определения лучших из лучших на финише, наш сайт определяет лауреатов и на промежуточном финише. Потому что так интереснее. Интереснее, прежде всего, для определения полноты картины после первой части сезона, и чтобы потом посмотреть в сравнении: сумели лауреаты зимнего финиша сохранить свои позиции на финише весеннем, или не сумели.
«Шахтер», и особенно «Динамо», а также «Полесье», не говоря уже о вице-чемпионе минувшего сезона «Александрии» – в первой части текущего первенства не впечатляли. Впечатляли другие. Поэтому итоги осенней части сезона 2025/2026 можно смело назвать неожиданными. А местами и вовсе сенсационными.
В частности, это касается определения лучшего футболиста. Эту вакансию занял атакующий полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоса.
В принципе, вряд ли данная констатация может вызвать отторжение или недоумение вот прямо сейчас, после 16-ти сыгранных туров, ведь после «перезагрузки» криворожской команды Мендоса стал одним из лидеров «Кривбасса», а кроме того, обладает негласным титулом самого результативного футболиста лиги (по системе гол+пас). Но кто-то вообще мог представить накануне старта нынешнего сезона, что подобное может произойти? Да не в жизнь!
Тогда, на старте нынешнего сезона казалось, что после ухода Юрия Вернидуба с поста главного тренера и особенно после смены вектора – с украинского на латиноамериканский – если криворожской команде и уготовано особое место, так это, разве что, среди аутсайдеров.
Однако изгнанный из «Шахтера» и «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен сумел в весьма короткие сроки сбалансировать состав команды, сделать из большинства своих новых подопечных-ноунеймов вполне боеспособные по меркам УПЛ единицы.
И, конечно же, главным бриллиантом в этой «коллекции ноунеймов» ван Леувена стал венесуэльский левофланговый полузащитник Глейкер Мендоса.
В Кривой Рог этот 24-летний атакующий футболист попал из клуба «Ангостура». Сложно представить, как именно скауты «Кривбасса» нашли Мендосу в дебрях венесуэльского футбола, но их интуиция и квалификация, то бишь селекционеров, заслуживает в этой связи самых лестных оценок.
Глейкер безболезненно и очень оперативно вписался в вертикальный футбол ван Леувена. Окромя отличных скоростных данных, хорошего дриблинга и отменного голевого чутья, Мендоса очень хорош и в подыгрыше, и даже в прессинговой работе. Не будет преувеличением назвать этого игрока «половиной» нынешней криворожской команды.
Вот бы еще характер ему не такой взрывной – вообще бы цены не было, а так Мендоса был вынужден в «воспитательных целях» пропустить финиш осеннего полусезона. Но даже и без этого нюанса он стал лучшим футболистом первой части чемпионата по версии нашего сайта.
А что касается цены, то она у Мендосы, безусловно, есть. С первого января Глейкер Мендоса станет уже полноправным игроком «Кривбасса»: клуб выкупил его контракт. Ну, а дальше может быть всякое. Не исключено, что в итоге Глейкер может оказаться в другом клубе. Интерес к нему проявляют и «Шахтер» с «Динамо», и бразильский «Ботафого». Но то – дело будущего. А мы констатируем настоящее, и в этом настоящем Глейкер Мендоса – ощутимо лучший футболист первой части нынешнего сезона.
На втором месте – тоже футболист «Кривбасса». Но не новичок, а в определенной степени старожил. Егор Твердохлеб делал погоду в криворожской команде и в минувшем сезоне. Отлично вписался этот опорный полузащитник и в нынешний вариант «Кривбасса». На промежуточный финиш Твердохлеб пошел в качестве одного из шести лучших бомбардиров лиги (семь мячей). И это однозначно серьезное достижение, если учесть, что с приходом ван Леувена игровые функции Егора существенно изменились: он теперь вынужден больше внимания уделять обороне. Но при этом благодаря отличному «чтению» игры Твердохлеб снова в топе. И, как и на Мендосу, на него тоже есть серьезный спрос на рынке.
На третьем месте в нашем рейтинге – вообще абсолютная сенсация: полузащитник дебютанта УПЛ – «Эпицентра», занимающего на данный момент лишь 14-е место в турнирной таблице – Хоакин Карлос Сифуэнтес, он же Хоакинете.
Респект селекционерам «Эпицентра», которые нашли такого сильного футболиста на задворках испанского футбола. Хоакин, как и Мендоса в «Кривбассе», это половина команды. Относительно испанца этот тезис еще более показателен, ведь он играет исключительную роль в команде Сергея Нагорняка – и в середине поля, и в атаке. На счету этого 28-летнего универсала – 4+5 за первую часть сезона, а еще роль организатора атак и мастера индивидуальной игры.
И лишь на четвертом месте нашего рейтинга расположился представитель топ-клуба – Педринью из «Шахтера». Это главный универсал нынешнего донецкого коллектива. Бразилец может сыграть практически на любой «должности» в полузащите, да и на острие атаки при необходимости. На фоне нестабильного «Шахтера» Педринью – сама стабильность.
Педринью – единственный представитель «горняков» в нашей топ-десятке лучших футболистов первой части сезона. А вот из провалившегося «Динамо» таковых игроков два – Назар Волошин и Александр Караваев. Волошин – наверняка единственный игрок динамовской полузащиты, который заслужил лестных слов за осенний полусезон. И, кстати, заслужил и на вызов в национальную сборную.
А Караваев… Показатели Караваева – те же 4+5, как и у Сифуэнтеса. Если бы «под» Караваевым действовали более квалифицированные и умелые центрбеки, то ошибки динамовского ветерана в защите не так бы бросались в глаза. Но вот что касается его игры на атаку, то это, безусловно, отличная работа.
В нашей десятке «расположился» еще один футболист «Кривбасса», и тоже универсал Максим Задерака. Так что по числу представителей в нашей топ-десятке криворожский клуб ушел зимовать лидером.
В десятке и двое игроков «Полесья», которые, правда, начинали сезон в других клубах – экс-игрок «Колоса» Владислав Велетень и арендованный у «Динамо» Максим Брагару. Оба эти игрока имеют отличные возможности для дальнейшего прогресса.
Текущий лидер – ЛНЗ – представлен двумя исполнителями, двумя крутыми игроками атаки – Мухарремом Яшари и Проспером Оба. Наверняка они были бы выше в нашем рейтинге, если бы более стабильно провели первую часть сезона. Но у них, впрочем, как и в остальных участников топ-десятки, есть хорошие шансы улучшить свою турнирную позицию. Правда, Проспер будет ее улучшать уже в «Шахтере».
***
Если говорить о наших победителях в отдельных номинациях, то в этой связи сюрпризов тоже хватает. Ну, судите сами.
Лучшим голкипером первой части сезона стал страж ворот «Вереса» Валентин Горох. Не топовый Ризнык, не надежные Волынец, Паламарчук или Пахолюк, а вратарь 11-й на данный момент команды лиги. Почему так? Прежде всего, его выбрали за сразу несколько не столько ярких сейвов, а вообще за сразу несколько спасенных матчей. Это тот случай, когда голкипер должен быть не только эффективным, но и эффектным.
С защитниками, точнее, с лучшим в «профессии», все более-менее понятно. Уж коль Караваев – единственный в топ-десятке оборонец, стало быть, он лучший в своем амплуа. В пятерке лучших обращает на себя внимание, в первую очередь, центрбек «Кривбасса» Виливальд. При правильной постановке «вопроса» этот парень может вырасти в футболиста главной команды страны.
Лучший полузащитник – тоже все очевидно. Мендоса стал лучшим вообще, посему и лавры лучшего полузащитника тоже его. Собственно, эта номинация практически один в один дублирует главную номинацию.
А вот окончательный список лучших форвардов первой части сезона – почти что «табула раса». Так уж получилось на сей раз, что ни один представитель сего амплуа не попал в число лучших из лучших. Ну, по вполне объективным причинам: и забивали немного, и блистали лишь эпизодично. А лучшим по нашим оценкам стал форвард «Зари» Будковский. И с этим вряд ли поспоришь, так как 33-летний капитан луганчан проводит свой лучший сезон в УПЛ.
В номинации игроков с украинским паспортом первенствовал Егор Твердохлеб. Ну, тут все очевидно. Как и с победой в номинации «лучший иностранец» Мендосы.
В «конкурсе» абсолютных новичков первенствовал «мотор» и «мозг» «Эпицентра» Хоакинете, опередивший и Проспера, и Араухо.
Среди нестареющих и душой, и телом – Караваев впереди колонны. Очень приличная у динамовца компания.
Ну, а среди тех, кому всегда у нас дорога, то тут достаточно неожиданно первенствовал молодой кипер «Карпат» Назар Домчак. Молодые дарования «Шахтера» и «Динамо» – этажом ниже.
Лучшие игроки УПЛ в осенней части сезона по оценкам Sport.ua (не менее 11 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
6,81
|
15
|
2.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
6,57
|
15
|
3.
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
6,56
|
16
|
4.
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
6,54
|
14
|
5.
|
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ
|
Колос/Полесье
|
6,50
|
14
|
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
6,50
|
14
|
|
Мухаррем ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
6,50
|
14
|
8.
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
6,47
|
16
|
9.
|
Максим БРАГАРУ
|
Динамо/Полесье
|
6,43
|
14
|
10.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
6,40
|
15
|
|
Проспер ОБА
|
ЛНЗ
|
6,40
|
15
Вратари
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Валентин ГОРОХ
|
Верес
|
6,36
|
15
|
2.
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
ЛНЗ
|
6,32
|
11
|
3.
|
Иван ПАХОЛЮК
|
Колос
|
6,31
|
16
|
4.
|
Олег БИЛЫК
|
Эпицентр
|
6,25
|
16
|
5.
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
6,25
|
14
Защитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
6,40
|
15
|
2.
|
Владимир ВИЛИВАЛЬД
|
Кривбасс
|
6,33
|
15
|
3.
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Полесье
|
6,31
|
16
|
4.
|
ПЕДРУ ЭНРИКЕ
|
Шахтер
|
6,31
|
13
|
3.
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
Карпаты
|
6,29
|
14
Полузащитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
6,81
|
15
|
2.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
6,57
|
15
|
3.
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
6,56
|
16
|
4.
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
6,54
|
14
|
5.
|
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ
|
Колос/Полесье
|
6,50
|
14
|
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
6,50
|
14
|
|
Мухаррем ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
6,50
|
14
Нападающие
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
6,36
|
15
|
2.
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Шахтер
|
6,32
|
14
|
3.
|
Питер ИТОДО
|
Металлист 1925
|
6,18
|
12
|
4.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Динамо
|
6,18
|
14
|
5.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Колос
|
6,16
|
16
Украинцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
6,57
|
15
|
2.
|
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ
|
Колос/Полесье
|
6,50
|
14
|
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
6,50
|
14
|
4.
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
6,47
|
16
|
5.
|
Максим БРАГАРУ
|
Динамо/Полесье
|
6,43
|
14
Иностранцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Глейкер МЕНДОСА
|
Кривбасс
|
6,81
|
15
|
2.
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
6,56
|
16
|
3.
|
ПЕДРИНЬЮ
|
Шахтер
|
6,54
|
14
|
4.
|
Мухаррем ЯШАРИ
|
ЛНЗ
|
6,50
|
14
|
5.
|
Проспер ОБА
|
ЛНЗ
|
6,40
|
15
Новички
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
ХОАКИНЕТЕ
|
Эпицентр
|
6,56
|
16
|
2.
|
Проспер ОБА
|
ЛНЗ
|
6,40
|
15
|
3.
|
Неманя АНДЖУШИЧ
|
Заря
|
6,31
|
13
|
4.
|
Николай МИРОНЮК
|
Эпицентр
|
6,23
|
15
|
5.
|
Андрусв АРАУХО
|
Кривбасс
|
6,23
|
13
Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
6,40
|
15
|
2.
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
6,36
|
15
|
3.
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
ЛНЗ
|
6,32
|
11
|
4.
|
Андрей ЦУРИКОВ
|
Колос
|
6,25
|
16
|
5.
|
Артем ШАБАНОВ
|
Металлист 1925
|
6,20
|
16
Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Назар ДОМЧАК
|
Карпаты
|
6,19
|
13
|
2.
|
ИЗАКИ
|
Шахтер
|
6,17
|
11
|
3.
|
Тарас МИХАВКО
|
Динамо
|
6,14
|
14
|
4.
|
Александр КАМЕНСКИЙ
|
Кривбасс
|
5,92
|
11
|
5.
|
Ярослав ШЕВЧЕНКО
|
Кривбасс
|
5,75
|
13
