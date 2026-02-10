Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Порту
09.02.2026 22:45 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Португалия
Спасательный гол на 90+10. Порту сыграл вничью со Спортингом

Матч завершился со счетом 1:1

Спасательный гол на 90+10. Порту сыграл вничью со Спортингом
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и лиссабонским «Спортингом».

Игра прошла на стадионе Эштадиу ду Драгау и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Гостям удалось спасти для себя ничью в компенсированное ко второму тайму время. Луис Суарес Мирамонтес сначала не реализовал пенальти, но забил гол на добивании.

Чемпионат Португалии 2025/26. 21-й тур, 9 февраля

Порту – Спортинг – 1:1
Голы: Фофана, 76 – Суарес, 90+10

Фамаликау – AVS – 3:1
Голы: Де Хас, 54, Жужу, 63, Абубакар, 67

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Секо Фофана (Порту).
Шахтер заработает невероятные деньги от трансфера Анатолия Трубина
МОУРИНЬО: «Сколько голов забил Судаков за карьеру? Этого недостаточно»
Есть подтверждение от клуба. Судаковым заинтересовался европейский гранд
Порту Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Секо Фофана Фамаликау AVS Луис Суарес Мирамонтес
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
