Спасательный гол на 90+10. Порту сыграл вничью со Спортингом

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и лиссабонским «Спортингом».

Игра прошла на стадионе Эштадиу ду Драгау и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Гостям удалось спасти для себя ничью в компенсированное ко второму тайму время. Луис Суарес Мирамонтес сначала не реализовал пенальти, но забил гол на добивании.

Чемпионат Португалии 2025/26. 21-й тур, 9 февраля

Порту – Спортинг – 1:1

Голы: Фофана, 76 – Суарес, 90+10

Фамаликау – AVS – 3:1

Голы: Де Хас, 54, Жужу, 63, Абубакар, 67