Испания
10 февраля 2026, 02:48 | Обновлено 10 февраля 2026, 02:49
Звездный игрок ПСЖ проявил интерес к переходу в Реал

Витинья готов рассмотреть смену клубной прописки

Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «ПСЖ» Витинья проявил заинтересованность в потенциальном трансфере в мадридский «Реал». Несмотря на то что португалец удовлетворен своим положением в Париже, он рассматривает «королевский клуб» как вершину футбольных достижений. Футболист готов рассмотреть смену клубной прописки в случае получения официального приглашения.

Ранее в прессе упоминалось, что руководство мадридцев планирует качественное усиление состава для борьбы за трофеи в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Согласно этой концепции, «сливочные» намерены пригласить двух игроков в центр обороны и одного исполнителя в среднюю линию. Ключевой фигурой для укрепления центра поля считается именно Витинья.

Игрок перебрался в «ПСЖ» из «Порту» в летнее трансферное окно 2022 года. За этот период он принял участие в 183 поединках в различных турнирах, записав на свой счет 25 забитых мячей и 24 голевых паса. Текущее соглашение полузащитника с парижанами действует до июня 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, рыночная цена португальца достигает 110 млн евро.

Витинья (ПСЖ) ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник
