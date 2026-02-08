Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

8 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов встретились «АЗ Алкмаар» и «Аякс».

Поединок принимал «AFAS Stadion» в Алкмааре.

Первый тайм ничем интересным не запомнился, а уже в начале второй 45-минутки хозяева поля сумели выйти вперед.

На 76-й минуте на поле вышел украинский фулбек Александр Зинченко, это матч стал для него дебютным в составе «Аякса». На 90+3-й минуте амстердамская команда сумела вырвать ничью благодаря голу Фица-Джима.

С 39 очками «Аякс» занимает четвертое место таблицы. «АЗ» с 33 пунктами – седьмой.

Чемпионат Нидерландов. 22-й тур

АЗ Алкмаар – Аякс – 1:1

Голы: Гус, 52 – Фиц-Джим, 90+3

Гоу Эхед Иглс – Тэлстар – 1:1

Голы: Сигурдсон, 85 – Хардевельд, 90+5

