Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
08.02.2026 15:30 – FT 1 : 1
Аякс
Нидерланды
08 февраля 2026, 17:25 | Обновлено 08 февраля 2026, 18:46
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

8 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов встретились «АЗ Алкмаар» и «Аякс».

Поединок принимал «AFAS Stadion» в Алкмааре.

Первый тайм ничем интересным не запомнился, а уже в начале второй 45-минутки хозяева поля сумели выйти вперед.

На 76-й минуте на поле вышел украинский фулбек Александр Зинченко, это матч стал для него дебютным в составе «Аякса». На 90+3-й минуте амстердамская команда сумела вырвать ничью благодаря голу Фица-Джима.

С 39 очками «Аякс» занимает четвертое место таблицы. «АЗ» с 33 пунктами – седьмой.

Чемпионат Нидерландов. 22-й тур

АЗ Алкмаар – Аякс – 1:1

Голы: Гус, 52 – Фиц-Джим, 90+3

Гоу Эхед Иглс – Тэлстар – 1:1

Голы: Сигурдсон, 85 – Хардевельд, 90+5

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
