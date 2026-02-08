Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Амстердамская команда сумела вырвать ничью
8 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов встретились «АЗ Алкмаар» и «Аякс».
Поединок принимал «AFAS Stadion» в Алкмааре.
Первый тайм ничем интересным не запомнился, а уже в начале второй 45-минутки хозяева поля сумели выйти вперед.
На 76-й минуте на поле вышел украинский фулбек Александр Зинченко, это матч стал для него дебютным в составе «Аякса». На 90+3-й минуте амстердамская команда сумела вырвать ничью благодаря голу Фица-Джима.
С 39 очками «Аякс» занимает четвертое место таблицы. «АЗ» с 33 пунктами – седьмой.
Чемпионат Нидерландов. 22-й тур
АЗ Алкмаар – Аякс – 1:1
Голы: Гус, 52 – Фиц-Джим, 90+3
Гоу Эхед Иглс – Тэлстар – 1:1
Голы: Сигурдсон, 85 – Хардевельд, 90+5
Фото матча:
