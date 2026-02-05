Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
08.02.2026 18:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
05 февраля 2026, 22:14 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:15
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Манчестер Сити

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Манчестер Сити
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
