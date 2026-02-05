В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ