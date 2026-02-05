08.02.2026 18:30 - : -
100
0
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 18:30 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
