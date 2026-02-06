Пеп ГВАРДИОЛА: «Украина, россия... никогда в истории такого не было»
Испанский тренер – о военных конфликтах
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о военных конфликтах в мире, отдельно упомянув события в Украине. Испанский специалист подчеркнул, что в современном мире невозможно оставаться равнодушным к тому, что происходит.
«Никогда в истории человечества у нас не было такого количества информации прямо перед глазами, как сейчас, такого не было. То, что произошло в Украине, геноцид в Палестине, события в россии, Судане – все это происходит на наших глазах. Вы хотите этого не видеть? Это наша проблема как людей.
Полное уничтожение тысяч невинных людей не может не болеть. Я не могу понять, как кто-то может оставаться равнодушным», – сказал Гвардиола.
