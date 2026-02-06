Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Украина, россия... никогда в истории такого не было»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 01:02 |
449
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Украина, россия... никогда в истории такого не было»

Испанский тренер – о военных конфликтах

06 февраля 2026, 01:02 |
449
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Украина, россия... никогда в истории такого не было»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о военных конфликтах в мире, отдельно упомянув события в Украине. Испанский специалист подчеркнул, что в современном мире невозможно оставаться равнодушным к тому, что происходит.

«Никогда в истории человечества у нас не было такого количества информации прямо перед глазами, как сейчас, такого не было. То, что произошло в Украине, геноцид в Палестине, события в россии, Судане – все это происходит на наших глазах. Вы хотите этого не видеть? Это наша проблема как людей.

Полное уничтожение тысяч невинных людей не может не болеть. Я не могу понять, как кто-то может оставаться равнодушным», – сказал Гвардиола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. European Aquatics вернула права российским юношам и юниорам
Зеленский сообщил точные данные потерь ВСУ на войне с россией
Русские военные олимпийцы: непрозрачность, криминал и бойкот телевещателей
Пеп Гвардиола российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05.02.2026, 07:48
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Футбол | 06.02.2026, 01:12
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Довбик получит шанс? Звездный нападающий Ромы может покинуть клуб
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 16
Олимпийские игры
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 10
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем