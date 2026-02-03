БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил курьезные ситуации, связанные с натурализацией игроков. Блохин рассказал, что перед чемпионатом мира ему пытались навязать футболиста из-за рубежа.

– Как вы относитесь к натурализации игроков?

– Я это не поддерживаю. Мне как-то предлагали игрока из Канады перед чемпионатом мира. Я сразу сказал: «Покажите мне хотя бы его паспорт, чтобы было видно, что он украинец.

А еще был случай, когда кто-то пытался устроить в сборную собственного сына. Уже даже не вспомню, как его звали», – заявил Блохин.