Мирон Маркевич высказался относительно натурализации Педриньо

Еще в 2024 году появилась информация, что бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо может стать футболистом сборной Украины. Тогда косвенно это подтвердил и сам игрок. И вот буквально вчера эта новость обрела новые очертания. Более того, есть вероятность того, что Педриньо могут натурализовать к предстоящим мартовским матчам «сине-желтых».

Будет ли это усиление для команды Сергея Реброва сайту Meta.ua эксклюзивно рассказал бывший наставник национальной команды Мирон Маркевич.

– Мне сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, – сказал Маркевич. – Однако, как мне кажется, в «Шахтере» есть и посильнее исполнители в линии полузащиты. Другой вопрос, если сам футболист изъявил желание играть за сборную Украины и в нем нуждается главный тренер.

Конечно, в целом Педриньо качественный исполнитель. В нынешнем сезоне полузащитник демонстрирует результативный футбол, он легкий, ловкий. С такими качествами игрок, может, и помог бы в игре со Швецией, которая действует в силовом ключе. Но опять же, если бразилец нужен Сергею Реброву, значит, он что-то видит в этом футболисте. Наставник отвечает за результат, ему и принимать решения.

В средней линии у нас много футболистов, которые могут комбинировать и достаточно серьезная конкуренция. Надеюсь, Александр Зинченко начнет играть, также мы имеем таких сильных исполнителей, как Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Руслан Малиновский. Поэтому, станет ли это панацеей для национальной команды, учитывая все вышесказанное, вопрос.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.