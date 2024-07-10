УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник

Несколько дней назад в «Шахтер» после двухлетней аренды в «Атлетико Минейро», вызванной российско-украинской войной, вернулся вингер Педриньо, который предварительно подписал новый контракт с «горняками» до 2029 года.

По информации издания Trivela, Педриньо в будущем также может стать и футболистом сборной Украины.

Источник отмечает, что Украинская ассоциация футбола уже провела консультации с 26-летним футболистом по вопросу возможной натурализации. Также информируется, что в Украине очень ценят талант Педриньо и с нетерпением ждут возможности заиграть его за «сине-желтых».

Педриньо не имеет на своем счету матчей за национальную сборную Бразилии. На его счету 14 поединков и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U-23.

Отметим, что согласно законодательству для приобретения гражданства Украины иностранцу необходимо непрерывно проживать на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет. Впрочем, из этого условия есть ряд исключений, среди которых выделяется, например, такое: «кроме лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины».

Педриньо перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Бенфики» за 18 миллионов евро, однако до начала полномасштабной фазы войны против россии успел сыграть за «горняков» лишь 19 поединков, в которых отличился 7 результативными действиями (4 гола, 3 ассиста).