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  4. УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 12:08 |
1665
27

УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник

Педриньо может стать игроком сборной Украины?

10 июля 2024, 12:08 |
1665
27
УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
shakhtar.com. Педриньо

Несколько дней назад в «Шахтер» после двухлетней аренды в «Атлетико Минейро», вызванной российско-украинской войной, вернулся вингер Педриньо, который предварительно подписал новый контракт с «горняками» до 2029 года.

По информации издания Trivela, Педриньо в будущем также может стать и футболистом сборной Украины.

Источник отмечает, что Украинская ассоциация футбола уже провела консультации с 26-летним футболистом по вопросу возможной натурализации. Также информируется, что в Украине очень ценят талант Педриньо и с нетерпением ждут возможности заиграть его за «сине-желтых».

Педриньо не имеет на своем счету матчей за национальную сборную Бразилии. На его счету 14 поединков и 3 забитых мяча за сборную Бразилии U-23.

Отметим, что согласно законодательству для приобретения гражданства Украины иностранцу необходимо непрерывно проживать на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет. Впрочем, из этого условия есть ряд исключений, среди которых выделяется, например, такое: «кроме лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины».

Педриньо перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Бенфики» за 18 миллионов евро, однако до начала полномасштабной фазы войны против россии успел сыграть за «горняков» лишь 19 поединков, в которых отличился 7 результативными действиями (4 гола, 3 ассиста).

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу натурализация
Алексей Сливченко Источник: Trivela
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Комментарии 27
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Умник
Ахххаа)))))
У нас свої Педріньї норм))).
Але Рінат хоче всунути рильце тому що все нікого ж нема після Судакова Степаненка))))
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+3
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Xvalenok03
Я в шоке от новости!!!!
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+1
serhiy
Накупили тубільців,а тепер думають як в ліміт вписатися. 
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+1
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serhiy
Я обурювався ,що Шахтар скоро далі стане бразильським і це погано для українських футболістів, а тут виходить ,що скоро збірна стане бразильською )
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0
ТвояМамка
Если он в такой же форме как в момент первого прихода в Шахтер - вариант прикольный, но.. у нас и так на АМ достаточно игрунов, нужен ли ещё?)
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Дуплєт на посту
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0
AK.228
О, как… последний был Мораес в 2019… а может крайний 
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0
FunnyCat_____
Зачем Педриньйо сборной кто то из ржавых может объяснить?
Ответить
-1
FunnyCat_____
Снова в ущерб сборной будем помогать шахтеру избегать лимита ?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
0665826283
Для чого ? Хвастатся . шоб не остатся ? Не знаєте куди гроші діть ? віддайте на війну ! Де той мораліс натуралізований ? Всрався і втік . Чи це хтось хабаря дав? недоумки !
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-1
Xvalenok03
Очень интересно из какого места высосали эту новость?
Ответить
-1
Pavel_i_CO
Той, хто писав цю туфту , навіть не знає, що щоб отримати українське громадянство, треба п'ять років тут прожити 
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-3
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OtsoCity
А вітінью себальйос?
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-3
OtsoCity
Хвойди суркисів, будуть не задоволені, як що це був Вітінью Себальйос, вони бовдури були б у захваті 
Ответить
-4
OtsoCity
Дуже добре👍
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-4
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