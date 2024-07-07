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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 19:32 | Обновлено 07 июля 2024, 19:34
920
12

ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении

Последние 2 года 26-летний вингер играл за «Атлетико Минейро» на правах аренды

07 июля 2024, 19:32 | Обновлено 07 июля 2024, 19:34
920
12
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении
ФК Шахтер. Педриньо

Пресс-служба донецкого футбольного клуба «Шахтер» официально сообщила о возвращении 26-летнего бразильского вингера Педриньо.

Бразилец присоединился к команде на сборах, которые «горняки» проводят в Словении.

Последние два года Педриньо играл в составе бразильского «Атлетико Минейро» на правах аренды. Срок арендного соглашения истек 30 июня. Ранее футболист попрощался с «Атлетико Минейро» в своих социальных сетях.

Педриньо провел 58 матчей за бразильский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник: Металлист 1925 подпишет игрока Днепра-1
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Атлетико Минейро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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New Zealander
Супер. Це вже склад з яким можна зазіхнутися на перемогу в єврокубках.
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umnuy2
до першоі сирени
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0
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Андрей⚒️
Отлично. Правый фланг как раз надо было усилить. Очередное возражение игрока из до военного состава💪✊
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-1
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AK.228
О, Добрый вечер!! Ще є!?)
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-1
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