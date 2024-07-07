Украина. Премьер лига07 июля 2024, 19:32 | Обновлено 07 июля 2024, 19:34
920
12
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении
Последние 2 года 26-летний вингер играл за «Атлетико Минейро» на правах аренды
07 июля 2024, 19:32 | Обновлено 07 июля 2024, 19:34
920
12
Пресс-служба донецкого футбольного клуба «Шахтер» официально сообщила о возвращении 26-летнего бразильского вингера Педриньо.
Бразилец присоединился к команде на сборах, которые «горняки» проводят в Словении.
Последние два года Педриньо играл в составе бразильского «Атлетико Минейро» на правах аренды. Срок арендного соглашения истек 30 июня. Ранее футболист попрощался с «Атлетико Минейро» в своих социальных сетях.
Педриньо провел 58 матчей за бразильский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 07 июля 2024, 12:45 7
Украинцы попали туда благодаря высокому рейтингу
Футбол | 07 июля 2024, 06:25 25
«Селесао» в послематчевой серии уступили со счетом 2:4
Футбол | 07.07.2024, 16:49
Футбол | 07.07.2024, 00:58
Другие виды | 07.07.2024, 18:10
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Супер. Це вже склад з яким можна зазіхнутися на перемогу в єврокубках.
Показать Скрыть 6 ответов
до першоі сирени
Показать Скрыть 1 ответ
Отлично. Правый фланг как раз надо было усилить. Очередное возражение игрока из до военного состава💪✊
Показать Скрыть 1 ответ
О, Добрый вечер!! Ще є!?)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.07.2024, 22:10
06.07.2024, 07:10
07.07.2024, 13:32 11
06.07.2024, 15:40 23
06.07.2024, 09:44
06.07.2024, 20:21 1
06.07.2024, 07:11 15
06.07.2024, 17:13 2