ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо вернулся в Шахтер и присоединился к команде в Словении

Пресс-служба донецкого футбольного клуба «Шахтер» официально сообщила о возвращении 26-летнего бразильского вингера Педриньо.

Бразилец присоединился к команде на сборах, которые «горняки» проводят в Словении.

Последние два года Педриньо играл в составе бразильского «Атлетико Минейро» на правах аренды. Срок арендного соглашения истек 30 июня. Ранее футболист попрощался с «Атлетико Минейро» в своих социальных сетях.

Педриньо провел 58 матчей за бразильский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.