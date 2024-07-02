Педриньо простился с Атлетико Минейро. Сообщалось, что он вернется в Шахтер

26-летний вингер Педриньо в социальных сетях попрощался с бразильским «Атлетико Минейро», контракт аренды с которым у футболиста завершился 30 июня.

«Оставляю это видео в знак благодарности и моего тотального уважения и восхищения «Атлетико», этим клубом, который так хорошо принял меня, директорам, тренерам, болельщикам и друзьям, которых я приобрел за это время. Желаю вам добиться великих свершений, ведь это большая команда. Я всегда буду в числе ваших болельщиков. Спасибо», – написал Педриньо.

Ранее спортивный директор «Шахтера», которому принадлежит контракт Педриньо, Дарио Срна сообщал, что летом хавбек вернется в стан «оранжево-черных».

Напомним, летом 2021 года «Шахтер» заплатил «Бенфике» за Педриньо 18 миллионов евро. Однако в донецкой команде футболист отыграл лишь полгода, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в «Атлетико Минейро».