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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 11:06 |
601
0

Педриньо простился с Атлетико Минейро. Сообщалось, что он вернется в Шахтер

Хавбек отыграл за «петушков» два года

02 июля 2024, 11:06 |
601
0
Педриньо простился с Атлетико Минейро. Сообщалось, что он вернется в Шахтер
instagram.com/pedrovictor38_

26-летний вингер Педриньо в социальных сетях попрощался с бразильским «Атлетико Минейро», контракт аренды с которым у футболиста завершился 30 июня.

«Оставляю это видео в знак благодарности и моего тотального уважения и восхищения «Атлетико», этим клубом, который так хорошо принял меня, директорам, тренерам, болельщикам и друзьям, которых я приобрел за это время. Желаю вам добиться великих свершений, ведь это большая команда. Я всегда буду в числе ваших болельщиков. Спасибо», – написал Педриньо.

Ранее спортивный директор «Шахтера», которому принадлежит контракт Педриньо, Дарио Срна сообщал, что летом хавбек вернется в стан «оранжево-черных».

Напомним, летом 2021 года «Шахтер» заплатил «Бенфике» за Педриньо 18 миллионов евро. Однако в донецкой команде футболист отыграл лишь полгода, а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в «Атлетико Минейро».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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