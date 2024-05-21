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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 12:23 | Обновлено 21 мая 2024, 12:46
246
0

Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца

Спортивный директор клуба оценил игру Марлона, Майкона, Винисиуса Тобиаса

21 мая 2024, 12:23 | Обновлено 21 мая 2024, 12:46
246
0
Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
ТаТоТаке. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью ТаТоТаке сообщил, что в клуб могут вернуться один-два игрока, которые ранее покинули донецкую команду, воспользовавшись специальным правилом ФИФА после начала большой войны.

Срна подтвердил, что летом в Украину вернется бразилец Педриньо из Атлетико Минейро, а также команду усилит еще один или два таких легионера.

Дарио Срна оценил игру бразильцев, контракт которых принадлежит Шахтеру:

🔹 «Марлон [с Флуминенсе] выиграл Кубок Либертадорес, сейчас травма».

🔹 «Майкон [за Коринтианс] играет неплохо, у него сейчас тоже травма».

🔹 «Винисиус Тобиас играл практически все матчи за U-21 в «Реале Кастилья», иногда был на сборах с «Реалом», на скамейке запасных».

🔹 «Педриньо в последнее время не играет [за Атлетико Минейро], а до этого играл. Все, больше у нас никого нет [среди бразильцев в аренде]».

Отметим, что еще Шахтеру принадлежит контракт Витао, который выступает за бразильский Интернасьональ, однако его контракт с горняками заканчивается 30 июня 2024 года.

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Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Дарио Срна Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Атлетико Минейро Марлон Флуминенсе Майкон Коринтианс Винисиус Тобиас Реал Мадрид Реал Мадрид Кастилья ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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