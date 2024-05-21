Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
Спортивный директор клуба оценил игру Марлона, Майкона, Винисиуса Тобиаса
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью ТаТоТаке сообщил, что в клуб могут вернуться один-два игрока, которые ранее покинули донецкую команду, воспользовавшись специальным правилом ФИФА после начала большой войны.
Срна подтвердил, что летом в Украину вернется бразилец Педриньо из Атлетико Минейро, а также команду усилит еще один или два таких легионера.
Дарио Срна оценил игру бразильцев, контракт которых принадлежит Шахтеру:
🔹 «Марлон [с Флуминенсе] выиграл Кубок Либертадорес, сейчас травма».
🔹 «Майкон [за Коринтианс] играет неплохо, у него сейчас тоже травма».
🔹 «Винисиус Тобиас играл практически все матчи за U-21 в «Реале Кастилья», иногда был на сборах с «Реалом», на скамейке запасных».
🔹 «Педриньо в последнее время не играет [за Атлетико Минейро], а до этого играл. Все, больше у нас никого нет [среди бразильцев в аренде]».
Отметим, что еще Шахтеру принадлежит контракт Витао, который выступает за бразильский Интернасьональ, однако его контракт с горняками заканчивается 30 июня 2024 года.
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