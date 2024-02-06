ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Пока бразильский вингер продолжит выступления в «Атлетико Минейро»
Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет.
Педриньо стал игроком «Шахтера» летом 2021 года, перейдя из «Бенфики». В сезоне-2021/22 за «оранжево-черных» провел 19 матчей, забил 4 гола. В составе украинской команды также выиграл Суперкубок Украины. После начала войны выступал 3 сезона за «Атлетико Минейро», сыграв 43 матча.
Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» готов продать бразильца только за 18 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семь лет назад бразилец отбыл в Шанхай, и с тех пор так и продолжает там находиться…
Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте
главные факторы риска:
1. риск не выиграть чемпионство
2. смена руководства ФФУ с лояльного Павелко на Шевченко
3. судьба ЛЧ и суперлиги
Жаль что только летом, ну ладно, пусть форму набирает