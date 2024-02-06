Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 19:24 |
2689
16

ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом

Пока бразильский вингер продолжит выступления в «Атлетико Минейро»

06 февраля 2024, 19:24 |
2689
16
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский вингер Педриньо подписал с «Шахтером» новый контракт на 5 лет.

Педриньо стал игроком «Шахтера» летом 2021 года, перейдя из «Бенфики». В сезоне-2021/22 за «оранжево-черных» провел 19 матчей, забил 4 гола. В составе украинской команды также выиграл Суперкубок Украины. После начала войны выступал 3 сезона за «Атлетико Минейро», сыграв 43 матча.

Ожидается, что Педриньо присоединится к команде в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» готов продать бразильца только за 18 миллионов евро.

По теме:
Левый Берег подпишет капитана Нивы Тернополь
Стало известно, сколько Аль-Иттихад готов заплатить за переход Салаха
Бешикташ может подписать экс-звезду Реала и Баварии
трансферы Атлетико Минейро Шахтер Донецк Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) трансферы УПЛ
Источник Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06 февраля 2024, 12:17 6
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае

Семь лет назад бразилец отбыл в Шанхай, и с тех пор так и продолжает там находиться…

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 06 февраля 2024, 17:05 2
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?

Испанский вратарь не теряет надежды вернуть место в старте

Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Футбол | 05.02.2024, 20:32
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
Стало известно, сколько Челси заплатит Почеттино в случае увольнения
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
Бокс | 06.02.2024, 10:15
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
Футбол | 05.02.2024, 22:51
Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
очень рискованные инвестиции
главные факторы риска:
1. риск не выиграть чемпионство
2. смена руководства ФФУ с лояльного Павелко на Шевченко
3. судьба ЛЧ и суперлиги
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Це дуже добре 
Ответить
+2
mayakovskiy1
Супер новина. Склад на наступний сезон буде на рівні
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Вася Пупкин
Супер. Якраз до нового розіграшу ЛЧ.
Ответить
+1
New Zealander
Надо также возвращать Винисиуса Тобиаса с аренды с мадридского Реала и других игроков кто там сейчас в аренде. Уже всех не припомню. Жалко что продали Нереса, Додо и Соломона. 
Ответить
+1
Лига конференций без динамо
Супер топчик возвращается 
Жаль что только летом, ну ладно, пусть форму набирает
Ответить
+1
Alexander Киев
Легіонери до нас не їдуть   соплі пускають суркісята   скуління через 3... 2..1
Ответить
+1
AK.228
Круто
Ответить
0
New Zealander
Вкусный футбол возвращается в Украину. Аж слюнки потекли. 
Ответить
-1
New Zealander
Супер. Жалко только динамовцев которые вынуждены каждый день читать про наши громкие трансферы. Они до сих пор не подписали ни одного игрока даже за миллион. Ситуация неловкая. 
Ответить
-1
Андрій Шевченко
команда педрінь....нормальні туди не підуть.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика
05.02.2024, 12:48 9
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
06.02.2024, 09:44
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 21
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце
04.02.2024, 16:32 1
Теннис
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
Автогол рукой Габриэла, две ошибки Алиссона. Арсенал переиграл Ливерпуль
04.02.2024, 20:28 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем