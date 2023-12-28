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  4. Шахтер установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес двух клубов
Украина. Премьер лига
28 декабря 2023, 20:20 | Обновлено 28 декабря 2023, 20:55
2481
0

Шахтер установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес двух клубов

«Горняки» хотят получить за Педриньо 18 миллионов евро

28 декабря 2023, 20:20 | Обновлено 28 декабря 2023, 20:55
2481
0
Шахтер установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес двух клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

25-летний вингер Педриньо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который на правах аренды в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Минейро», имеет два варианта продолжения карьеры в Бразилии.

Выкупить контракт игрока желает его нынешний клуб «Атлетико Минейро», еще одним претендентом на Педриньо является «Коринтианс». По информации портала Goal, донецкий «Шахтер» готов продать бразильца лишь за 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Коринтианс Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Goal.com
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