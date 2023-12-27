Шахтер предложил Педриньо продлить контракт и вернуться в Украину

25-летний вингер Педриньо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но который на правах аренды в настоящий момент выступает за бразильский «Атлетико Минейро», имеет вариант с возвращением в Украину.

Агент футболиста Уилл Дантас рассказал бразильской прессе, что получил от «горняков» предложение о продлении контракта Педриньо с тем, чтобы хавбек вернулся в Украину и в 2024 году помог «Шахтеру» на поле.

«Реальная ситуация сегодня такова: «Атлетико» хочет официально оформить предложение о покупке. Но с другой стороны есть «Шахтер», который еще два года владеет экономическими правами и сделал мне предложение продлить контракт. «Шахтер» хочет, чтобы игрок вернулся немедленно, потому что они хотят рассчитывать на него в 2024 году. Такова реальность. Остальное – все предположения. Одно дело хотеть спортсмена, другое – купить его. «Шахтер» больше не хочет отдавать игрока в аренду. Он хочет продлить контракт и рассчитывать на Педриньо в 2024 году», – сообщил агент.

По словам Дантаса, «Шахтер» готов увеличить зарплату Педриньо, а окончательное решение по этой ситуации остается за самим игроком.

В «Атлетико Минейро» пока не собираются предпринимать экстренных шагов по трансферу Педриньо. Клуб имеет договор аренды по футболисту до 30 июня 2024 года, который не предполагает возможности для «Шахтера» досрочно вернуть хавбека в свои ряды без согласия на то со стороны «петушков».

За «Атлетико Минейро» с лета минувшего года и по настоящий момент Педриньо провел 42 матча, в которых отличился лишь 3 ассистами. Скромные показатели хавбека во многом объясняются его частыми проблемами со здоровьем в этот период – в частности, Педриньо пропустил всю вторую половину минувшего года из-за проблем с мышцами бедра.