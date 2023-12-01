Четыре бразильца Шахтера играют на родине. Может ли кто-то вернуться?

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны состав «Шахтера» покинули почти все легионеры, за исключением Лассины Траоре – форварда, перманентно имеющего проблемы со здоровьем и оказывающегося на футбольном поле значительно реже, чем на больничной койке.

С тех пор многие легионеры «довоенного состава» уже успели покинуть донецкий клуб окончательно, но некоторые из них продолжают формально оставаться на контракте в «Шахтере», а выступать в других коллективах, используя то ли Annexe 7 ФИФА, то ли арендное соглашение между их нынешним клубом и «горняками».

В частности, сейчас сразу четыре бразильца «Шахтера» выступают на родине за различные команды тамошней Серии А. Об их успехах в нынешнем году, а также о вероятности возвращения в донецкий клуб и пойдет речь в рамках данного материала.

Витао

Возраст: 23 года

Аренда в: «Интернасьонал»

Аренда до: 30 июня 2024 года

Контракт с «Шахтером» до: 30 июня 2024 года

Центральный защитник Витао стал одним из немногих трансферов «Шахтера» времен руководства командой Луишем Каштру, за которого были заплачены реальные деньги. Молодого бразильца подписали из «Палмейраса» за 4 миллиона евро, и тогда такая инвестиция казалась оправданной, учитывая, что Витао был капитаном юниорской сборной Бразилии, становившейся чемпионом Южной Америки U-17 в 2017 году.

Впрочем, в «Шахтере» карьера у Витао так и не заладилась. Бразилец достаточно регулярно получал игровую практику, но периодически отчебучивал в обороне что-то такое, что ставило под вопрос профессионализм всей команды скаутов дончан. Однако с приходом в клуб Роберто Де Дзерби Витао не потерял место в составе, а продолжал активно наигрываться итальянцем и, очевидно, имел неплохие перспективы в «Шахтере» в будущем.

После начала полномасштабной фазы войны Витао практически сразу же дал понять, что хочет вернуться на родину. В апреле 2022 года центральный защитник подписал временное соглашение с «Интернасьоналом», а впоследствии дважды продлевал срок его действия, успешно используя в своих интересах положения Annexe 7 ФИФА.

Возвращение на родину в целом очень положительно повлияло на карьеру Витао. В «Интернасьонале» защитник очень быстро стал одним из безоговорочно ключевых футболистов первой команды, и это напрямую сказалось на экономических показателях, в частности, оценочной стоимости футболиста. Если на момент отъезда из «Шахтера» Витао на Transfermarkt оценивался в 3 миллиона евро, то сейчас защитник находится на пике карьеры и его стоимость равна уже 7,5 миллионам евро.

Впрочем, «Шахтер» вряд ли получит даже часть от этой суммы, и вероятно, не сможет компенсировать ни цента, инвестированного ранее в Витао. Весной нынешнего года, по слухам, «Интернасьонал» был готов заплатить за центрбека 2,5 миллиона евро с разбивкой на несколько платежей, но это предложение не устроило «Шахтер». «Горняки» затребовали за Витао 7,2 миллионов евро, после чего их переговоры с «колорадос» фактически прекратились. Летом «Интернасьонал» снова продлил аренду Витао по Annexe 7 ФИФА до 30 июня 2024-го, и именно в этот день у защитника истекает срок действия контракта с «Шахтером».

Это означает, что уже через месяц Витао получит легальную возможность начать переговоры с любым из заинтересованных в его услугах клубом, чтобы подписать предварительный контракт и перейти в новую команду свободным агентом летом следующего года. По информации бразильских журналистов, «Интернасьонал» уже ведет дискуссии с Витао о подобного рода формате сотрудничества, но также у игрока есть возможность трудоустроиться и за пределами Бразилии, хотя в данном контексте конкретная география предложений не конкретизируется.

Сам Витао не горит желанием возвращаться в Украину, а потому мы вряд ли еще увидим этого бразильца в футболке «Шахтера», так как его судьба практически всецело теперь находится в его же руках.

Майкон

Возраст: 26 лет

Аренда в: «Коринтианс»

Аренда до: 31 декабря 2023 года

Контракт с «Шахтером» до: 31 декабря 2025 года

Воспитанник «Коринтианса» Майкон перешел в «Шахтер» летом 2018 года за 6,6 миллионов евро, застав во главе донецкой команды еще Паулу Фонсеку. В целом полузащитник был востребован при всех трех тренерах «горняков», при которых находился в клубе (помимо Фонсеки, речь про Каштру и Де Дзерби), сыграв 98 поединков за «Шахтер» во всех турнирах и отличившись в них 8 голами и 9 ассистами.

В начале апреля 2022 года Майкон, как и Витао, экстренно предпочел вернуться на родину, где оформил соглашение с «Коринтиансом». При этом, «тимау», в отличие от ситуации с трансфером Витао в «Интернасьонал», не стали использовать Annexe 7 ФИФА, а договорились с руководством «Шахтера» о традиционной аренде исполнителя, которая изначально была рассчитана до конца минувшего года, а затем оказалась пролонгирована еще на один сезон.

Майкон, которого Роберто Де Дзерби считал одним из краеугольных камней в процессе построения своего «Шахтера», с тех пор несколько раз имел возможность вернуться в европейский футбол. По слухам, интерес к бразильскому хавбеку проявляли «Аталанта», «Фиорентина», «Брайтон», «Галатасарай», «Фенербахче», «Салернитана», однако ни одному из этих клубов так и не удалось достичь соглашения с «Шахтером», а некоторые и вовсе ограничились лишь предварительными трансферными контактами с представителями футболиста, после чего вышли из процесса.

Еще год назад бразильские СМИ писали, что «Шахтер» не хочет продлевать аренду Майкона в «Коринтиансе», а будет настаивать либо на возвращении футболиста, либо на его полноценной продаже. Тогда «горняки» требовали за бразильца 10 миллионов евро, но такой суммы боссы «Коринтианса» в бюджете клуба так и не нашли. В итоге было найдено компромиссное решение – аренда все же была продлена на весь 2023 год, а «Шахтер» получил за это компенсацию в 500 тысяч евро.

Сейчас ситуация повторяется: «Шахтер» снова настаивает исключительно на полноценной продаже Майкона, за которого хочет выручить от 4 до 5 миллионов евро. Эта сумма не должна удивлять, так как в целом хавбек, пусть и стал безусловно основным в стане «тимау», не показал в текущем сезоне Серии А чего-то выдающегося, и имеет на своем счету крайне скромные показатели результативности. Оценочная стоимость Майкона за последнее время снизилась и на Transfermarkt: с 7 до 5 миллионов евро.

Удастся ли «горнякам» все-таки избавиться от Майкона и получить за него денежную компенсацию уже в январе следующего года – вопрос со множеством неизвестных. Однако что вполне определено, так это нежелание самого полузащитника возвращаться обратно в Украину, несмотря на контракт с «Шахтером», который действителен еще в течение двух лет. Поговаривают, что Майкон через агентов уже обозначил свою позицию боссам «горняков», и теперь ожидает вариантов либо в Бразилии, либо в Европе, куда бы он был вовсе не прочь вернуться опять.

Марлон

Возраст: 28 лет

Аренда в: «Флуминенсе»

Аренда до: 30 июня 2024 года

Контракт с «Шахтером» до: 30 июня 2026 года

Летом 2021 года трансфер Марлона из «Сассуоло» обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. Центральный защитник перебрался в Италию вместе с Роберто Де Дзерби, и являлся четкой креатурой итальянского наставника. В стане «горняков» Марлон мгновенно превратился в ключевого футболиста, а болельщикам запомнился частыми остановками игры с поставленной ногой на мяч и устремленным вперед взглядом. Это однозначно не добавляло динамизма футболу «Шахтера», однако вписывалось в концепции Де Дзерби, по причине чего «место под солнцем» бразильца в команде было безусловным.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Марлон, в отличие от многих соотечественников, не поспешил во что бы то ни стало покинуть «Шахтер» и уже весной 2022 года найти себе новый клуб. Не пожелал центрбек и возвращаться в Бразилию, потому как с 2016-го выступал в Европе за «Барселону», «Ниццу», «Сассуоло» и «Шахтер». Очевидно, Марлон на первых порах просто решил подождать и понять, как будут развиваться события вокруг войны и какое решение в итоге примет Роберто Де Дзерби. Когда итальянский наставник все-таки разорвал контракт с «горняками», вскоре поспешил покинуть донецкий клуб и Марлон.

В августе минувшего года бразильский защитник, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, перешел в итальянскую «Монцу», где провел один сезон, являясь важным исполнителем первой команды (1587 минут в рамках 28 матчей Серии А-2022/23). В мае нынешнего года «Монца» готовилась к полноценному выкупу контракта Марлона у «Шахтера», и вела консультации с украинским клубом и самим футболистом, однако после смерти собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ситуация кардинально изменилась, и «бело-красные» отказались от сделки.

После этого Марлон недолгое время поискал иные варианты в Европе, но предложение получил только от «Панатинаикоса», и вместо вояжа в Грецию все-таки выбрал вариант с возвращением на родину, где также на основе Annexe 7 ФИФА оформил годичный трудовой договор с «Флуминенсе».

В «Флуминенсе» Марлон не может похвастаться статусом безоговорочно ключевого исполнителя, однако появляется на поле достаточно регулярно. В ноябре футболист вместе с «трехцветными» стал обладателем Кубка Либертадорес, и уже сейчас, когда в бразильских клубах начинается планирование на новый сезон, боссы «Флуминенсе» склоняются к мысли о необходимости попытаться сохранить Марлона. Для этого бразильцы намерены провести консультации с «Шахтером», чтобы продлить аренду центрбека как минимум еще на полгода, чтобы Марлон смог провести в «Флуминенсе» весь сезон-2024. Что правда, пока неясно как поступит ФИФА в аспекте Annexe 7 и не будет ли эта трансферная опция продлена еще на год, из-за чего необходимость непременно договариваться с «Шахтером» у «Флуминенсе» просто отпадет.

Что касается самого Марлона, то за прошедшие полтора года футболист кардинально сменил свою позицию по отношению к возможному возвращению в «Шахтер». Если летом 2022-го центрбек заявлял, что «однажды вернется», то сейчас, по данным СМИ, напрочь исключает возможность возвращения в Украину.

Педриньо

Возраст: 25 лет

Аренда в: «Атлетико Минейро»

Аренда до: 30 июня 2024 года

Контракт с «Шахтером» до: 30 июня 2025 года

Трансфер Педриньо стал самым дорогостоящим для «Шахтера» в сезоне-2021/22. За бразильского вингера «горняки» заплатили «Бенфике» 18 миллионов евро, потому как Роберто Де Дзерби и аналитики дончан были крайне высокого мнения о таланте и способностях этого исполнителя. За «Шахтер» Педриньо успел провести всего 19 матчей, в которых отличился 4 голами и 3 ассистами.

Покинуть донецкий клуб бразилец, как и Марлон, решился только летом 2022 года, когда стало понятно, что война в Украине надолго и что новый футбольный сезон в УПЛ будет крайне непростым, с чем большинство легионеров «прежнего созыва» мириться не пожелало.

Интересно, что летом минувшего года у «Шахтера» было сразу несколько предложений о полноценной продаже Педриньо, причем с возможностью компенсировать инвестиции. В частности, французский «Лилль» предлагал «горнякам» за бразильца 14 миллионов евро плюс бонусы в размере еще 4 миллионов евро, выплата которых зависела от выполнения ряда условий спортивного плана. Но почему-то «Шахтер» отказался от варианта с немедленной продажей Педриньо, хотя в ситуации с Давидом Нересом поступил иначе…

Как бы там ни было, а с лета минувшего года Педриньо является игроком «Атлетико Минейро». Почти сразу же после перехода в стан «петушков» хавбек получил серьезную травму бедра, из-за которой пропустил весь остаток сезона-2022. В начале нынешнего года СМИ сообщали, что Педриньо не пожелал возвращаться в «Шахтер», а дончане выставили на хавбека ценник в 20 миллионов евро. В апреле футболист снова получил тяжелую травму бедра, из-за чего серьезного интереса к его персоне на трансферном рынке не было, и «Шахтеру» пришлось согласиться на очередной год сотрудничества между Педриньо и «Атлетико Минейро».

Осенью нынешнего года в СМИ сообщали об интересе к Педриньо со стороны «Сельты» и «Палмейраса». Европейский клуб может попытаться договориться с «горняками» в январе, воспользовавшись тенденцией к тому, что из-за частых травм хавбеку не удается вернуться на прежний уровень выступлений и ныне его оценочная стоимость имеет исключительно тенденцию к снижению. Что касается «Палмейраса», то в этом клубе рассчитывают заработать неплохую сумму от продажи зимой Рафаэла Вейги, что позволит получить свободные деньги и возможность вести предметные переговоры с «Шахтером». Кроме того, «Палмейрас» ныне близок к завоеванию титула чемпиона Бразилии, что принесет дополнительную экономическую выгоду для клуба.

Как бы там ни было, а позиция самого Педриньо по отношению к «Шахтеру» и возможности вернуться в Украину ныне также весьма однозначная – категоричное неприятие подобного варианта…