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Бразилия
05 ноября 2023, 09:21 |
1010
0

Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде

Марлон не зря перебрался в ряды «Флуминенсе»

05 ноября 2023, 09:21 |
1010
0
Защитник Шахтера стал обладателем Кубка Либертадорес, играя в аренде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон (справа)

28-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который с лета нынешнего года выступает на правах аренды за «Флуминенсе», в составе бразильской команды стал обладателем Кубка Либертадорес.

В финале турнира «трехцветные» в дополнительное время обыграли аргентинскую команду «Бока Хуниорс» (2:1).

Марлон в решающем поединке не играл с первых минут, однако появился на замену в начале второго тайма вместо получившего травму Фелипе Мело – 40-летнего футболиста, известного в Европе по выступлениям за «Ювентус», «Интер», «Фиорентину», «Галатасарай» и ряд других команд.

Для «Флуминенсе» этот триумф в Кубке Либертадорес стал историческим, так как ранее «трехцветные» никогда не завоевывали данный трофей.

Аренда Марлона во «Флуминенсе» рассчитана до 30 июня 2024 года.

Напомним, «Шахтер» подписал Марлона по просьбе Роберто Де Дзерби летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро.

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Источник Sport.ua
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