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Кубок Либертадорес
05 ноября 2023, 01:06 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:08
38
0

Флуминенсе в овертайме выиграл финал Кубка Либертадорес у Бока Хуниорс

«Флу» ранее не выигрывал этот трофей

05 ноября 2023, 01:06 | Обновлено 05 ноября 2023, 01:08
38
0
Флуминенсе в овертайме выиграл финал Кубка Либертадорес у Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал Кубка Либертадорес, который принимала легендарная «Маракана». В основное время «Флуминенсе» удалось открыть счет благодаря голу Кано. Однако после перерыва «Бока Хуниорс» отыгрались усилиями Адвинкулы.

Де-факто свое поле помогло «Флуминенсе» в овертайме. Джон Кеннеди забил гол, который стал победным. Вскоре он получил красную карточку, но и «Бока Хуниорс» не доиграли в полном составе из-за удаления Фабры.

«Флуминенсе» впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорес.

Кубок Либертадорес

Финал

Рио-де-Жанейро, «Маракана»

«Бока Хуниорс» «Флуминенсе» 1:2

Голы: Кано, 36 (0:1), Адвинкула, 72 (1:1), Джон Кеннеди, 99 (1:2).

Удаления: Фабра, 105+7 – Джон Кеннеди, 102.

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Флуминенсе Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
Источник Sport.ua
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