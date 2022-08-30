Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 08:56 |
790
1

МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»

Защитник «Шахтера» рассказал, что старается помогать Украине и украинцам даже из-за рубежа

30 августа 2022, 08:56 |
790
1
МАРЛОН: «Я не забываю Украину. Однажды я вернусь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, который летом из-за российско-украинской войны решил воспользоваться правилом ФИФА и перейти на правах годичной аренды в «Монцу», рассказал о том, как покидал страну и как относится к негативу в адрес легионеров, уехавших из клуба и Украины после начала масштабных боевых действий.

- У тебя трое детей: Педро, Жоао Мигель Сантос и Бернардо. Вы были вместе в Украине, когда началась война?
- Да, они были со мной. Старшему четыре года. Когда российские танки вошли в страну, он, как обычно, играл и смеялся. Он бегал и рисовал, ничего не замечая. Для нас с женой он был отрадой, он помогал нам не отчаиваться.

- Сколько времени вы провели в Украине после начала конфликта?
- Четыре дня, а потом мы, иностранцы из «Шахтера», смогли выехать из гостиницы, где жили в Киеве. Мы бросили свои машины возле вокзала с ключами на шинах, чтобы нуждающиеся семьи могли их забрать. Фактически мы их отдали.

- Несколько дней назад ты разместил в Instagram изображение украинского флага, к годовщине национальной независимости. Поддерживаешь ли ты связь с товарищами по «Шахтеру»?
- Конечно. По их запросам я делаю пожертвования в поддержку Украины. Они также создали фонд для выплаты зарплат сотрудникам клуба, от складских рабочих до секретарей, в который я вношу взносы.

- В Украине с большим трудом снова стартовал чемпионат, матчи которого проходят на западе страны. Болельщики раскритиковали тот факт, что многие иностранные футболисты покинули страну.
- Я их понимаю, но я сделал свой выбор. Я спал три часа в сутки, я боялся за свою семью. Я думаю, что это по-человечески. И я не забываю Украину. Однажды я вернусь, но я не знаю, как меня воспримут в обществе, в народе, среди моих бывших партнеров.

- Что они рассказывают тебе?
- О разбомбленных зданиях. О пожилых родственниках, которые не хотят покидать свои дома. Но они также говорят мне, что счастливы вернуться, чтобы играть, чтобы вернуть украинцам хоть немного нормальной жизни. Некоторые из них в начале войны были готовы пойти добровольцами на фронт, но с ними правительству все было ясно: для поднятия национального духа они нужны живые, внутри стадиона, играющие в мяч.

По теме:
Минус 450 оккупантов. ВСУ рассказали о напряженном дне на фронте
Генштаб ВСУ: «Россияне атаковали на нескольких направлениях, но отошли»
ДЕНИСОВ: «Шахтер и Динамо должны сыграть на стадионе Вест Хэма»
Марлон Шахтер Донецк российско-украинская война Монца
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник La Repubblica
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией
Футбол | 30 августа 2022, 01:08 0
Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией
Гол Гризманна принес Атлетико победу над Валенсией

Клуб из Мадрида набрал 6 очков и занимает 6-е место в Ла Лиге

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30 августа 2022, 00:10 16
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года

Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»
Футбол | 30.08.2022, 08:22
Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»
Дженнаро ГАТТУЗО: «Ноль очков в последних двух матчах – это неправильно»
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Теннис | 29.08.2022, 22:55
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Футбол | 29.08.2022, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Луческу, ты хочешь кокнуть на скамье? Иди и не позорься»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
не верю
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
Хасим Рахман рассказал, за счет чего Усик может победить Фьюри
28.08.2022, 14:47
Бокс
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
Источник: Бенфика приняла решение продать Яремчука в Брюгге
28.08.2022, 20:21 22
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59
Бокс
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
Жертва собственных воспитанников. Почему Бенфика продает Яремчука
28.08.2022, 13:50 10
Футбол
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
Редкий результат! Педраса и Комми, жертвы Ломаченко, завершили бой вничью
28.08.2022, 09:45
Бокс
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок
29.08.2022, 07:00 1
Теннис
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
Источник: Забарный в ближайшие дни переедет в лондонский клуб
28.08.2022, 09:23 26
Футбол
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
Заявление УПЛ: Динамо не пустило на матч операторов Setanta Sports
28.08.2022, 12:37 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности