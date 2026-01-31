Украина. Премьер лига31 января 2026, 04:47 | Обновлено 31 января 2026, 05:53
Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги
17-й тур УПЛ пройдет с 20 по 23 февраля 2026 года
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ.
Поединки 17-го тура УПЛ пройдут с 20 по 23 февраля 2026 года.
УПЛ. 17-й тур
20 февраля (пятница)
- 15:30. Верес – Полтава
- 18:00. Динамо – Рух
21 февраля (суббота)
- 13:00. Эпицентр – ЛНЗ
- 15:30. Металлист 1925 – Кривбасс
22 февраля (воскресенье)
- 13:00. Колос – Полесье
- 15:30. Шахтер – Карпаты
23 февраля (понедельник)
- 13:00. Александрия – Оболонь
- 15:30. Кудровка – Заря
