Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 04:47 | Обновлено 31 января 2026, 05:53
237
0

Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги

17-й тур УПЛ пройдет с 20 по 23 февраля 2026 года

31 января 2026, 04:47 | Обновлено 31 января 2026, 05:53
237
0
Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ.

Поединки 17-го тура УПЛ пройдут с 20 по 23 февраля 2026 года.

УПЛ. 17-й тур

20 февраля (пятница)

  • 15:30. Верес – Полтава
  • 18:00. Динамо – Рух

21 февраля (суббота)

  • 13:00. Эпицентр – ЛНЗ
  • 15:30. Металлист 1925 – Кривбасс

22 февраля (воскресенье)

  • 13:00. Колос – Полесье
  • 15:30. Шахтер – Карпаты

23 февраля (понедельник)

  • 13:00. Александрия – Оболонь
  • 15:30. Кудровка – Заря
По теме:
Колос и Приштина обменялись забитыми голами в товарищеском матче
Кудровка разошлась миром с косовским клубом на сборах в Турции
Супряга без голов. Эпицентр на сборах сыграл вничью с австрийским клубом
даты и время матчей Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Футбол | 30 января 2026, 14:23 1
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании

30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф

Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 января 2026, 06:07 0
Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 19:30 по Киеву

ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
Футбол | 30.01.2026, 07:22
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
ПСЖ определил судьбу Ильи Забарного
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30.01.2026, 16:33
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Футбол | 31.01.2026, 03:32
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Альваро Арбелоа нашел виновного в поражении Реала от Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
29.01.2026, 13:58
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем