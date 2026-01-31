Утверждены даты и время матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 17-го тура УПЛ.

Поединки 17-го тура УПЛ пройдут с 20 по 23 февраля 2026 года.

УПЛ. 17-й тур

20 февраля (пятница)

15:30. Верес – Полтава

18:00. Динамо – Рух

21 февраля (суббота)

13:00. Эпицентр – ЛНЗ

15:30. Металлист 1925 – Кривбасс

22 февраля (воскресенье)

13:00. Колос – Полесье

15:30. Шахтер – Карпаты

23 февраля (понедельник)