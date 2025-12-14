ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой

С 12 по 14 декабря состоялся 16-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26, это был последний футбольный уик-энд 2025 года.

В пятницу было сыграно два матча, по три поединка состоялись в субботу и воскресенье.

Черкасский ЛНЗ и донецкий Шахтер имеют по 35 очков. Команда ЛНЗ опережает конкурента по личной встрече.

Житомирское Полесье идет третьим (30) с отставанием в 5 пунктов. На 4-й позиции расположилось Динамо (26), столько же имеет Кривбасс.

Топ-8 УПЛ: ЛНЗ, Шахтер (по 35), Полесье (30), Динамо, Кривбасс (по 26), Колос (25), Металлист 1925 (24), Заря (23).

В опасной зоне: Кудровка (15), Эпицентр (14), Александрия (11), Полтава (9). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

16-й тур. 12–14 декабря 2025

12.12. 15:30. Александрия – Кудровка – 1:1

12.12. 18:00. Оболонь – Металлист 1925 – 1:3

13.12. 13:00. Кривбасс – Колос – 1:1

13.12. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Заря – 2:0

13.12. 18:00. Полесье – Карпаты – 3:2

14.12. 13:00. Полтава – Рух – 1:2

14.12. 15:30. Динамо – Верес – 3:0

14.12. 18:00. Шахтер – Эпицентр – 5:0

Турнирная таблица УПЛ