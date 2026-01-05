Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 января 2026, 16:39
5

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера

Арне Слот в конце недели покинет «Ливрепуль»

Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Арне Слот

Нидерландский тренер Арне Слот покинет «Ливерпуль» в конце недели. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство английского гранда недовольно как результатами команды после закупки на 500 миллионов евро этим летом, так и отсутствием идентичности и стил.

Арен Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года и в первый же сезон завоевал с ней титл Английской Премьер-лиги. Сейчас же «красные» в чемпионате идут четвертыми, набрав 32 блла за 20 туров.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на трансфер украинца из «Динамо».

DaVinci
А ось по цьому питань немає. Перший сезон на команді Клопа вивіз, а зараз стільки бабла вкинули, а клуб лише за ЛЧ бореться 
+2
Gargantua
один Артета остался. 
+1
Перець
Тут питання в іншому чи просив Слот саме  цих гравців, якщо так тоді без питань
+1
Liverpool-FС
Таких великих витрат у Ліверпуля ніколи за всю історію клубу ще не було. Слот не зміг зробити краще, зробив лише ще гірше, розвалякав кістяк команди, який допоміг йому здобути чемпіонство 2025 і то все це на багажі Клоппа. Я не здивуюсь, якщо його звільнять прямо зараз, це очевидно і цілком правильне рішення.
