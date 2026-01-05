Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера

Нидерландский тренер Арне Слот покинет «Ливерпуль» в конце недели. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство английского гранда недовольно как результатами команды после закупки на 500 миллионов евро этим летом, так и отсутствием идентичности и стил.

Арен Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года и в первый же сезон завоевал с ней титл Английской Премьер-лиги. Сейчас же «красные» в чемпионате идут четвертыми, набрав 32 блла за 20 туров.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на трансфер украинца из «Динамо».