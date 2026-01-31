Стало известно, кто уговорил Авагимяна вернуться в Черноморец
Артур отметил влияние Романа Григорука на свой трансфер
Украинский полузащитник Артур Авагимян поделился эмоциями по возвращении в одесский Черноморец. Футболист оценил влияние Романа Григорчука на его трансфер.
— Есть поговорка: дважды в одну реку не войдешь. Вы же заходите туда уже в третий раз — в команду Романа Григорчука. Это о доверии, комфорте или вызове самому себе?
— Действительно, это уже третий раз я прихожу в Черноморец. Наверное здесь сыграло все вместе: и доверие, и желание работать с этим тренером, и вызов для самого себя.
— Насколько фактор Романа Григорчука был решающим в вашем переходе в Черноморец? Согласились бы на этот шаг без него?
— Фактор тренера всегда решающий — нужен ли ему или нет. Именно он хотел видеть меня в команде, потому так и случилось, что теперь я игрок Черноморца.
— Что именно в работе Романа Григорчука вам ближе всего как футболисту — требования, свобода на поле или доверие?
— Мне очень импонирует его видение футбола. Как он любит навязывать свою игру, как ее чувствует. Это тот футбол, который мне близок, и в этом наши взгляды совпадают, – сказал Артур.
