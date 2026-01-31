31 января, в рамках Бундеслиги свой матч проведут Айнтрахт Франкфурт– Байер. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

Для «орлов» сезон складывается непросто, команда уже не побеждает семь матчей кряду во всех турнирах. На этой неделе Айнтрахт уступил дома в Лиге чемпионов Тоттенхэму – 0:2, матч не имел турнирного значения, так как франкфуртцы досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

В Бундеслиге клуб идет восьмым, отставание от зоны еврокубков составляет пять очков. Свой последний матч в чемпионате «орлы» проиграли дома Хоффенхайму со счетом 1:3. Айнтрахт катастрофически играет в обороне, 42 пропущенных мяча в 19 играх, столько же пропустил только последний Хайденхайм. Травмы не позволят выйти на поле пятерым футболистам.

Байер

«Фармацевты» идут шестыми в чемпионате, их отставание от первого квартета составляет 4 очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре удалось обыграть дома Вердер со счетом 1:0, что позволило прервать серию из двух поражений в Бундеслиге.

Байер на этой неделе тоже играл в Лиге чемпионов, где сумел обыграть на своем поле Вильярреал со счетом 3:0. Упомянутый успех позволил команде пробиться в плей-офф самого престижного еврокубка с 16-го места. Также клуб продолжает борьбу в Кубке Германии, где сыграет в четвертьфинале против Санкт-Паули. У команды четыре кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

Очные встречи этих команд часто получаются результативными, в последних семи встречах забивалось не меньше трех мячей. В первом круге Байер одержал домашнюю победу со счетом 3:1. Айнтрахт проиграл сопернику последние шесть матчей.

Прогноз

Обе команды в этом сезоне играли на основном этапе Лиги чемпионов, что свидетельствует о престиже и солидном уровне. Изначально фаворита не выделяли, сейчас небольшое преимущество отдают гостям, с чем я согласен. Айнтрахт слабо выглядит в обороне, чем часто пользуются соперники. Жду интересного и непредсказуемого матча, в котором предлагаю сделать ставку на победу Байера с нулевой форой за 1,66.