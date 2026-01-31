Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
31.01.2026 15:00 - : -
Жирона
Испания
31 января 2026, 03:26 | Обновлено 31 января 2026, 03:32
Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 января в 15:00 по Киеву

Овьедо – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

31 января на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Жироной.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда очень давно не поднималась в Ла Лигу. Она вообще могла исчезнуть в начале века, но, избежав банкротства, потом ограничилась надолго тем, что удерживала позиции в Сегунде. На новый уровень получилось выйти в последние годы. И если в 2024-м в стыковых поединках не повезло, то в следующем раунде плей-офф уже получилось добыть долгожданное право снова сыграть в Примере.

Но, кажется, даже столь долгая подготовка не помогла. И на высшем испанском футбольном уровне этот новичок откровенно чужой. Максимум, что получается, это периодически создавать проблемы другим, отбирая очки через ничьи - зимой так было с Мальоркой, Сельтой, Алавесом и даже Бетисом. Но обоим своим крайним соперникам, не только Барселоне, но и Осасуне, проигрывали, пропуская по три гола в свои ворота.

Жирона

Клуб интересен тем, что он - наиболее украинский на всех Пиренеях. И это приносит успех, ведь главный триумф, бронза позапрошлого сезона, был выкован во многом активностью Цыганкова и голами Довбика, что сразу стал пичичи. Правда, потом был провальных 2024/2025 - может быть, потому, что Артема отпустили в Рому?

Нынешняя темпорада, к слову, начиналась провально. Но потом, в дэдлайн, купили Ваната, а там и Цыганков оправился после травм. Именно эта пара стала главным конструктором зимнего рывка, с четырьмя победами в шести крайних матчах, которые позволили выбраться из зоны вылета. Правда, в последнем туре ограничились тем, что оформили 1:1 со скромным сейчас Хетафе.

Статистика личных встреч

В шести крайних поединках было поровну, по три, победы каталонцев и ничьи. В октябре подопечные Мичела Санчеса оформили 3:3 на своем поле с новичком.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы на успех в этой паре практически равными. Но стоит применить вариант со ставкой на гостей с форой 0 (коэффициент - 2,0 по линии БК betking).

