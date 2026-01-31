31 января, свою встречу в рамках французской Лиги 1 проведут Париж – Марсель. Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Париж

Столичный клуб является новичком элитного французского дивизиона, поэтому постарается зацепиться за Лигу 1. Пока Париж идет на 14-й строчке в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет 6 очков, это неплохой запас прочности.

В последнем туре, команда в скучном матче расписала нулевую ничью дома с прямым конкурентом Анже, чем продолжила свою серию без поражений во всех турнирах до трех матчей. Клуб продолжает борьбу в Кубке Франции, где пробился в 1/8 финала, выбив из борьбы сам ПСЖ. Даже при таких раскладах завоевать трофей будет невероятно сложно, основная задача, сохранить прописку в сильнейшем дивизионе французского футбола. У клуба восемь кадровых потерь перед этим противостоянием.

Марсель

Провансальцы на этой неделе пережили большой стресс в Лиге чемпионов, они уступили в гостях Брюгге со счетом 0:3. Даже при таких раскладах команда должна была пройти в плей-офф с 24-го места, все изменил нашумевший гол Трубина в ворота Реала, который позволил Бенфике заскочить в стыковые встречи, а марсельцев оставить за бортом.

Теперь придется думать о внутренней арене, где клуб тоже продолжает борьбу в Кубке Франции, там в 1/8 финала сыграют против Ренна. В чемпионате подопечные Де Дзерби идут третьими, отставание от первого места составляет семь очков. Свой последний матч в чемпионате Марсель выиграл дома у одного из лидеров Ланса со счетом 3:1. У клуба две кадровые потери перед этим противостоянием.

Личные встречи

Битва первого круга выдалась зрелищной, Марсель сумел одержать домашнюю победу со счетом 5:2.

Прогноз

Между собой сыграют команды с разными турнирными задачами, гости котируются небольшими фаворитами, хотя Марсель ждет непростой вояж в столицу. Я жду напряженного матча, который может завершиться с любым исходом. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,66.