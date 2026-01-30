Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги

Фаворит на место главного тренера «Реала» на следующий сезон… Унаи Эмери! Коэффициент в районе тройки, то есть вероятность уже достаточно высока, чтобы ее стало просто невозможно игнорировать. Определенная логика в этом есть, ведь испанец – успешный в последние годы тренер, который как никто другой умеет подстраиваться. Под ситуацию, соперника и, главное, игроков, которых имеет в составе. Не будет настаивать на высоком прессинге с Вини. Не выкатит автобусный план на матч без надежного набора защитников. «Реал» никогда не настаивал на красивом футболе, поэтому прагматичный Унаи и прагматичный коллектив – мэтч на бумаге. С другой стороны, Эмери уже не впечатлил в Париже. И в Лондоне. Есть сомнения относительно его умения работать со звездами. Как бы то ни было, «Реал» с Унаи рисковал бы. Снова. Второй сезон подряд.

Постоянные перестройки никому не идут на пользу. Иногда важна стабильность. Даю ее вам в еженедельной рубрике с прогнозами на тур испанской Ла Лиги. В прошлый раз настаивал, что «Жирона» потеряет очки, – и не ошибся. Сейчас в планах предсказать еще больше результатов.

30.01. Эспаньол – Алавес, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

Люблю немного похейтить в этом сезоне «Эспаньол», но не в этот раз: соперник аж на 10 строчек ниже в таблице, да еще и на ноль не играет уже как 6 туров подряд. «Алавес», если бы не победа в последнем туре, этот начинал бы в зоне вылета. Выиграл дома, в гостях – серия из 7 подряд поражений. И 8-матчевая с пропущенными. Тянется уже больше 4 месяцев и еще с сентября. У каталонцев 11 поединков в сезоне против клубов из второй половины таблицы – и хотя бы 1 забитый гол в каждом из них. Сумеют отличиться снова. Но вряд ли много раз, потому что не в форме: 4 тура подряд не знают вкуса побед (рекорд сезона). «Эспаньол» в целом никогда не был о большом количестве голов: сейчас на 17-матчевой серии, в течение которой в ЛЛ забивает максимум 2. А здесь соперник-автобус – ему кучу не набросаешь.

31.01. Овьедо – Жирона, Обе забьют, кф. 1.94

У «Овьедо» худшая атака в дивизионе, но в первом круге на поле «Жироны» команда забила трижды (3:3). То есть да, критиковать это нападение можно и нужно – но защита каталонцев еще хуже. А сейчас «Овьедо» существенно прибавил в качестве: после смены тренера забил в большинстве матчей, в 4 из 5 либо отличился голом, либо не проиграл. Теперь больше атакует и меньше обороняется. На прошлой неделе в первом тайме на «Камп Ноу» имел больше ударов, чем «Барселона». Еще неделей ранее впервые за 3 месяца забил 2+ в Ла Лиге. Команда на своем пике, а «Жирона» пропустила в 10 из 11 последних своих выездов – верить в гол местных легко. Гол гостей? Цыганков и Ванат в форме. «Жирона» намного выше в таблице и на серии из 4 матчей без поражений. В 3 из 4 последних туров забила еще до перерыва. У «Овьедо» 6 пропущенных в ЛЛ за последние 2 недели.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

31.01. Осасуна – Вильярреал, П2, кф. 2.57

У «субмарины» 3 поражения за последние 5 туров, но кому она уступила? «Реалу», «Барселоне» и «Бетису» – одним из лучших в стране. Так разве это показательно? Давайте возьмем другую выборку. «Осасуна» вне топ-7, а с командами ниже 7 строчки таблицы у «Вильярреала» в Примере в этом сезоне 12 встреч и 36 набранных очков у них. Да, все правильно: 100% показатель. Он даже ничьих не играет. «Барселона» и «Реал» хуже в сезоне в моменты, когда нужно победить на классе. Не просто так «субмарина» в топ-3 по потерянным. «Вильярреал» – машина для выигрышей у слабых. Об «Осасуне» ничего плохого не скажу: в форме, сильна дома, не играла в еврокубках на неделе. Но за такой коэффициент победу «Вильярреала» с учетом приведенной выше статистики нужно брать.

31.01. Леванте – Атлетико, Обе забьют, кф. 1.83

«Атлетико» пропустил в 8 из 8 туров сезона ЛЧ. Не то чтобы это стоило переносить на Ла Лигу, просто как факт: времена, когда «матрасники» могли похвастаться топ-обороной, окончательно прошли. На неделе даже дома пропустили дважды от «Буде/Глимт» (1:2). В чемпионате им уже забивали «Эльче» и «Алавес», например. «Леванте» в зоне вылета, а еще – с лучшей атакой среди клубов нижней трети таблицы. Дома забил и не проиграл три раза подряд. В этом сезоне здесь пропускали даже «Реал» и «Барселона». Чем «Атлетико» лучше? Он в гостях на ноль почти и не играет... Приедет забивать голы, чтобы победить: сейчас на серии из 5 туров без осечек в атаке. В Ла Лиге отличился в 9 из 10 выездов сезона. «Леванте» подает признаки жизни, но 2 недели подряд пропускает по 2 гола, поэтому и с «Атлетико» на ноль не сыграет.

31.01. Эльче – Барселона, П2+ТБ2.5, кф. 1.64

Нет смысла изобретать велосипед. «Эльче» – комфортный соперник для «Барселоны». В топ-3 чемпионата по среднему владению мячом. Пытается играть в барселонский футбол без барселонских футболистов – уязвим для контратак. Каталонцы должны разрывать на быстрых вертикалях. В первом круге одолели соперника со счетом 3:1, на прошлой неделе разобрали другого новичка дивизиона «Овьедо» 3:0. Всего у «Барсы» 4 дуэли в чемпионате с недавними участниками Сегунды в сезоне: 4 победы, 12 забитых голов и ровно по 3 в каждом из случаев. То есть ставка не подвела ни разу. Просто из-за топ-уровня нападения каталонцев. Иногда забивать много удавалось и без Рафиньи – а теперь он доступен, в хорошей форме. 5 из 7 поражений в чемпионате «Эльче» потерпел через ТБ2.5, поэтому для него вариант также трендовый.

01.02. Реал Мадрид – Райо Вальекано, Угловые: Ф2(+3.5), кф. 1.81

А давайте не гадать, как сыграет «Реал» в выходные? Неизвестно, какой будет реакция команды на историческую неудачу в матче с «Бенфикой». Что известно? Что «Райо» зарубится с мадридцами по угловым. «Вальекано» в топ-5 лучших команд дивизиона по выполненным угловым и со средним показателем сезона в 5.95, поэтому ставка Ф(+3.5) на него по показателю – априори выгодная. Если команда хотя бы приблизится к своей норме по угловым, то «Реалу», чтобы все нам испортить, придется выполнить 8+, а это много. В 15 из 21 тура мадридцы подавали максимум 7. Дома по показателю уже проигрывали «Мальорке» (4:5). Да, «Реал» все равно имеет аж 16 выигрышей по угловым в сезоне Ла Лиги, но и «Райо» – 15. Нужную нам фору удержал в 19 из 21 случая. Даже с «Барселоной» и «Реалом» в первом круге.

01.02. Бетис – Валенсия, П1, кф. 1.84

«Валенсия» год не выигрывала 3+ раз в чемпионате. «Валенсия» 2 года подряд не выигрывает в 2 последовательных выездах лиги. Последний раз это делала в 2024 году, соперники тогда – «Осасуна» и «Гранада». Зачем эти факты? Чтобы вы поняли, насколько плохо играют «летучие мыши» в гостях. Чтобы окончательно убедить, добавлю еще один: в активе команды только 3 победы в 32 последних выездных матчах Ла Лиги. Чисто домашний коллектив. Иногда может умереть за гостевую ничью, но даже в этом сезоне вне дома в основном уступает. «Бетис» неидеален, но в течение текущего розыгрыша победил в 3 из 3 поединков с клубами с 14 строки таблицы и ниже, в течение прошлого – в 5 из 7. Дома обычно «свое» берет. На собственной арене победил дважды подряд (оба раза – уверенно, 2:0 и 4:0), так что в нормальном тонусе. Здесь сенсация вроде бы как не планируется.

01.02. Хетафе – Сельта, Обе забьют, кф. 2.3

Слишком высокий коэффициент на такой вариант для матчей «Сельты». Гости играют в смелый футбол. Много атакуют. Выпускают на поле несколько нападающих еще в стартовом составе. Поэтому логично, что они занесли проход по «обе забьют» в 13 из 21 тура чемпионата, в прошлом розыгрыше – аж в 26 из 38. То есть это уже никак не ошибка выборки – тренд. «Сельта» и забила, и пропустила в игре с «Барселоной» (2:4), а еще – в 2 из 3 поединков против клубов из зоны вылета. То есть ей все равно, с кем она играет. Всегда претендует на обмен голами. С «Хетафе» в первом круге не получилось (0:2), но вот в прошлом сезоне на поле этого соперника – очень даже да (2:1). Местные? Точно не голевые машины, но и забили, и пропустили в 3 из 4 последних туров. Коэффициент стоит риска.

01.02. Атлетик – Реал Сосьедад, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.63

Давайте с простого: «Атлетик» не сможет пропустить больше. Да, вылетел из ЛЧ, но с этим же тренером и этим же составом в нее раньше и квалифицировался. Низко в таблице, но без матчей с парой грандов пропустил только 23 гола за 19 туров, а дома – всего 8 за 9 матчей. Это все еще довольно надежная защита, на воротах – кипер сборной Испании. Полгода сплошных неудач – а 3+ в Бильбао сумели забить только 2 команды. Почему должен середняк дивизиона? «Сосьедад» в форме. На безумном кураже. Я Матераццо, тренера команды, уже 2 недели подряд тренером тура называю в обзорах Ла Лиги. Но даже так «Реал» забил 3+ только в 1 из 4 матчей с новым наставником. Правда, хотя бы гол забил в 4 из 4, да и вообще в 5 из 5 последних туров. Забивал «Барселоне». Забивал в меньшинстве. Эту атаку сейчас просто не остановить. Особенно уставшему после ЛЧ оппоненту.

02.02. Мальорка – Севилья, ТБ2, кф. 1.64

Обе команды в топ-10 сезона Ла Лиги по средней результативности матчей. Возможно, букмекер предлагает линию несколько по инерции, ведь «Мальорка» годами играла от обороны. Играла, но теперь нет: она среди лишь 8 клубов дивизиона, которые и забили, и пропустили по 24+ голов в сезоне Примеры. Дома отличилась в 9 подряд турах. В 3 подряд сыграла через ТБ2.5. 6 последовательных игровых недель не идет на перерыв при счете 0:0. Смотреть «Мальорку» в последнее время даже весело. «Севилью»? Всегда. Предыдущий матч – 2:1, крайний гостевой – 2:2, с «Мальоркой» в первом круге – 1:3. Иногда бывают скучные матчи, но нечасто: ТБ1.5 у «Севильи» не подвел в 18 из 21 тура Ла Лиги. А еще обе команды в топ-3 по % пробития ТБ2.5 в сезоне. Статистически обоснованная ставка.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.