Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26
30 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Холуд и Аль-Наср.
Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда и завершился со счетом 3:0 в пользу всемирного клуба.
Первый мяч в этой игре на 47-й минуте забил Криштиану Роналду. Далее отличились Мохамед Симакан и Кингсли Коман.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 19-й тур, 30 января
Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3
Голы: Роналду, 47, Симакан, 53, Коман, 87
Удаление: Бахебри, 72
Видеообзор матча
События матча
