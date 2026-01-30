Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
30.01.2026 19:30 – FT 0 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 января 2026, 23:06 |
87
0

Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26

30 января 2026, 23:06 |
87
0
Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3. Роналду, Симакан, Коман. Видео голов и обзор
ФК Аль-Наср

30 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Холуд и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда и завершился со счетом 3:0 в пользу всемирного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч в этой игре на 47-й минуте забил Криштиану Роналду. Далее отличились Мохамед Симакан и Кингсли Коман.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 19-й тур, 30 января

Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 47, Симакан, 53, Коман, 87

Удаление: Бахебри, 72

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд).
72’
Hattan Sultan Babhir (Аль-Холуд) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
По теме:
Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+8? Видео голов и обзор матча
Германия едва не упустила победу. На Евро-2026 состоялись полуфиналы
ВИДЕО. Что это было? Малиновский мог забить прямым ударом с углового
Аль-Холуд Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор Криштиану Роналду Мохамед Симакан Кингсли Коман удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Бокс | 30 января 2026, 02:02 2
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком
Усик рассказал, почему разорвал отношения с Красюком

Промоутер помогает боксеру в другом направлении

ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
Футбол | 30 января 2026, 03:52 1
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов

Немецкий Konferenz-фид DAZN превратил концовку матча Бенфика – Реал в абсолютное шоу

Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Футбол | 30.01.2026, 23:22
Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»
Футбол | 30.01.2026, 17:59
Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»
Президент Вереса – Металлисту 1925: «Форс-мажор – это прилетел метеорит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 64
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 78
Теннис
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 7
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:57 7
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 33
Теннис
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем