30 января состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Холуд и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда и завершился со счетом 3:0 в пользу всемирного клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч в этой игре на 47-й минуте забил Криштиану Роналду. Далее отличились Мохамед Симакан и Кингсли Коман.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 19-й тур, 30 января

Аль-Холуд – Аль-Наср – 0:3

Голы: Роналду, 47, Симакан, 53, Коман, 87

Удаление: Бахебри, 72

Видеообзор матча