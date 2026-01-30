Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+8, Малиновский реализовал пенальти
30 января 2026, 23:49 | Обновлено 30 января 2026, 23:51
Дженоа уступил Лацио из-за гола на 90+8, Малиновский реализовал пенальти

Украинский полузащитник мог оформить дубль и забить прямым ударом с углового

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 30 января, состоялся первый матч 23-го тура чемпионата Италии, в котором встретились «Лацио» и «Дженоа». Римский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

На 56-й минуте испанский нападающий Педро реализовал пенальти, который был назначен в ворота соперника из-за игры рукой. 38-летний футболист хладнокровно переиграл вратаря Бейлов.

Спустя шесть минут «Дженоа» пропустил второй раз – нидерландский полузащитник Кеннет Тейлор откликнулся на передачу от Густава Исаксена и переправил мяч в ворота гостей. 2:0!

На 67-й минуте полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сократил отставание в счете, реализовав пенальти. После просмотра VAR главный арбитр зафиксировал игру рукой и позволил «Дженоа» пробить 11-метровый.

Вратарь римского клуба угадал направление удара, однако отбить мощный удар украинского футболиста так и не сумел.

На 75-й минуте гости сравняли счет благодаря удару португальского нападающего Витиньи, который первым оказался на мяче в штрафной соперника и расстрелял вратаря Бейлов.

Стоит отметить, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом эпизоде мог забить прямым ударом с углового, но голкипер «Лацио» сумел вытащить мяч из линии ворот.

Как оказалось ненадолго и Витинья все-таки восстановил паритет. Точку в этом противостоянии поставил Катальди, который забил на 90+8 с пенальти и вырвал победу для «Лацио».

Малиновский, который вышел в стартовом составе, покинул поле на 87-й минуте, уступив место итальянцу Патрицио Мазини. Украинец отметился четвертым забитым мячом в нынешнем сезоне за «Дженоа».

Итальянская Серия А, 23-й тур. 30 января

Лацио – Дженоа – 3:2

Голы: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальди, 90+8 (пен) – Малиновский, 67 (пен), Витинья, 75

Фотогалерея:

Лацио – Дженоа – 3:2. Как забили на 90+8? Видео голов и обзор матча
Малиновский снова забил в Серии А. Сколько уже голов имеет в своем активе?
ВИДЕО. Что это было? Малиновский мог забить прямым ударом с углового
