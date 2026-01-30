Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Испания
30 января 2026, 03:17 | Обновлено 30 января 2026, 03:18
337
0

Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры

Жозе ведет переговоры с бывшим клубом

30 января 2026, 03:17 | Обновлено 30 января 2026, 03:18
337
0
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что Жозе Моуриньо ведет консультации с мадридским «Реалом» относительно своего возвращения.

– Вся португальская пресса обсуждает исключительно триумф «Бенфики». Данный поединок имел колоссальное значение для лиссабонцев. Эмоции зашкаливали у всех, ведь решающий четвертый мяч был забит на заключительной минуте. Это было похоже на чудо.

– Возвращается ли Моуриньо в когорту элитных наставников?

– Последние годы он отдавал предпочтение проектам с сомнительными условиями для работы. Считаю это просчетом самого Жозе. В «Фенербахче» ему пришлось непросто из–за несоответствующего уровня исполнителей.

У Моуриньо есть талант развивать молодежь, однако для реализации этого ему требуются соответствующие рычаги влияния.

Вновь активизировались слухи о назначении Жозе в «Реал». Полагаю, такой сценарий вполне осуществим. В «Бенфике» португалец задержится лишь на один сезон.

Сейчас проводятся переговоры по поводу его приглашения в Мадрид. На данном этапе он не готов дать окончательный ответ, но летом существует большая вероятность, что Жозе вновь возглавит «сливочных», – поделился информацией агент.

По теме:
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ФОТО. Жена Трубина отреагировала на его гол в матче с Реалом
ДЕВУШКА ДНЯ. Она вдохновила Трубина на гол Реалу: Марина Галаган
Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 4
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Футбол | 29 января 2026, 18:06 8
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»

Рустам Худжамов дал оценку игре украинского вратаря в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал»

«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Футбол | 29.01.2026, 09:44
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 01:02
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Игрок Карпат из-за проблем уедет из Украины. Уже есть новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 2
Теннис
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
Моуриньо прокомментировал гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 01:02 1
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 07:45 5
Футбол
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
29.01.2026, 08:55
Футзал
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем