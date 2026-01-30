Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры

Футбольный агент Паулу Барбоза сообщил, что Жозе Моуриньо ведет консультации с мадридским «Реалом» относительно своего возвращения.

– Вся португальская пресса обсуждает исключительно триумф «Бенфики». Данный поединок имел колоссальное значение для лиссабонцев. Эмоции зашкаливали у всех, ведь решающий четвертый мяч был забит на заключительной минуте. Это было похоже на чудо.

– Возвращается ли Моуриньо в когорту элитных наставников?

– Последние годы он отдавал предпочтение проектам с сомнительными условиями для работы. Считаю это просчетом самого Жозе. В «Фенербахче» ему пришлось непросто из–за несоответствующего уровня исполнителей.

У Моуриньо есть талант развивать молодежь, однако для реализации этого ему требуются соответствующие рычаги влияния.

Вновь активизировались слухи о назначении Жозе в «Реал». Полагаю, такой сценарий вполне осуществим. В «Бенфике» португалец задержится лишь на один сезон.

Сейчас проводятся переговоры по поводу его приглашения в Мадрид. На данном этапе он не готов дать окончательный ответ, но летом существует большая вероятность, что Жозе вновь возглавит «сливочных», – поделился информацией агент.