Шахтер нашел неожиданное усиление. Приедут три футболиста

«Шахтер» продолжает расширять географию селекции, сосредотачиваясь не только на бразильском, но и на африканском направлении.

По имеющейся информации источника, на просмотр в донецкий клуб прибудет юный гамбийский футболист Хамдию Файе – ровесник и друг Мухамеда Канте, который уже ярко проявляет себя в составе «горняков» в Юношеской лиге УЕФА. Файе выступает за клуб «Вагаду» и является воспитанником академии ProStar. В ближайшее время он приедет в Турцию, где в течение двух недель будет проходить просмотр в команде «Шахтера» U-19.

Кроме того, сообщается, что в лагерь юношей «горняков» также отправятся другие таланты из Гамбии – Бубакар Бадиже и Дауда Санкаре из клуба «Форчун». Все футболисты имеют около 18 лет и прошли подготовку в той же академии ProStar. Окончательное решение об их будущем в «Шахтере» будет принято после завершения просмотра.