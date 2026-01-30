Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер нашел неожиданное усиление. Приедут три футболиста
Украина. Премьер лига
30 января 2026, 03:02 |
Шахтер нашел неожиданное усиление. Приедут три футболиста

В лагер «горняков» приедут три игрока из Гамбии

Шахтер нашел неожиданное усиление. Приедут три футболиста
«Шахтер» продолжает расширять географию селекции, сосредотачиваясь не только на бразильском, но и на африканском направлении.

По имеющейся информации источника, на просмотр в донецкий клуб прибудет юный гамбийский футболист Хамдию Файе – ровесник и друг Мухамеда Канте, который уже ярко проявляет себя в составе «горняков» в Юношеской лиге УЕФА. Файе выступает за клуб «Вагаду» и является воспитанником академии ProStar. В ближайшее время он приедет в Турцию, где в течение двух недель будет проходить просмотр в команде «Шахтера» U-19.

Кроме того, сообщается, что в лагерь юношей «горняков» также отправятся другие таланты из Гамбии – Бубакар Бадиже и Дауда Санкаре из клуба «Форчун». Все футболисты имеют около 18 лет и прошли подготовку в той же академии ProStar. Окончательное решение об их будущем в «Шахтере» будет принято после завершения просмотра.

Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
