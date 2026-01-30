Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято: Горецка готов к новому вызову в испанском гранде
Испания
30 января 2026, 01:25 | Обновлено 30 января 2026, 01:27
Немецкий хавбек определился со своим будущим

Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий хавбек Леон Горецка одобрил идею перехода в мадридский «Атлетико», информирует Marca.

Представитель «Баварии» определился со своим будущим после беседы со спортивным директором «матрасников» Матеу Алемани. Соглашение 30-летнего игрока с мюнхенским грандом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Испанская сторона готова заплатить за трансфер футболиста порядка 2–3 млн евро. Помимо этого, мадридцы возьмут на себя обязательства по выплате оклада Горецки за оставшуюся часть игрового года, что составляет 8,5 млн евро.

Источник утверждает, что достижение компромисса с «Баварией» не станет препятствием. Мюнхенцы крайне положительно относятся к подобному предложению, поскольку это позволит клубу существенно сократить расходы на жалованье полузащитника, которое достигает 17 млн евро в год до вычета налогов.

Предполагается, что трудовой договор Горецки с «Атлетико» будет действовать до 2028 года.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
