Трубин попал на обложку всемирно известной газеты из Мадрида

Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

В Лиссабоне «Бенфика» победила со счетом 4:2, а решающий мяч на 90+8-й минуте забил именно Трубин, головой замкнув подачу Фредрика Эурснеса. Этот гол гарантировал португальцам место в плей-офф.

Игру украинца отметила испанская газета Marca, разместив украинца на обложке.

Украинский страж ворот стал первым вратарем в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».