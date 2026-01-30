Лига чемпионов30 января 2026, 02:32 |
Трубин попал на обложку всемирно известной газеты из Мадрида
Украинский вратарь забил «Реалу» на 90+8-й минуте!
30 января 2026, 02:32
Украинский вратарь Анатолий Трубин стал ключевой фигурой матча 8-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
В Лиссабоне «Бенфика» победила со счетом 4:2, а решающий мяч на 90+8-й минуте забил именно Трубин, головой замкнув подачу Фредрика Эурснеса. Этот гол гарантировал португальцам место в плей-офф.
Игру украинца отметила испанская газета Marca, разместив украинца на обложке.
Украинский страж ворот стал первым вратарем в истории главного еврокубка, который сумел забить «королевскому клубу».
